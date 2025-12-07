Καϊράτ - Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Τσικίνιο στο παγωμένο Καζακστάν | Διαιτητής ο Μουνουέρα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα, έκανε γνωστή την αποστολή για το κρίσιμο ματς, το οποίο θα γίνει στην «παγωμένη» Αστάνα.

Τόσο ο Ντάνιελ Ποντένσε, όσο κι ο Τσικίνιο, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους βρίσκονται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος χτύπησε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αναχώρησαν, το μεσημέρι της Κυριακής (07/12), με τσάρτερ για το Καζακστάν, όπου την Τρίτη (09/12) θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τους κρατήσει «ζωντανούς» στη μάχη για πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Champions League.

Μαζί με την πρώτη ομάδα θα ταξιδέψει κι η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία θα δώσει το δικό της δύσκολο ματς κόντρα στην Καϊράτ, το πρωί (09:00) της Τρίτης (09/12).

Η ομάδα του Πειραιά θα προπονηθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα (08/12), σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί στις χαμηλές θερμοκρασίες, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης

Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο

Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης

Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

Ο Μουνουέρα θα διευθύνει το Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

H UEFA γνωστοποίησε ότι διαιτητής του Καϊράτ – Ολυμπιακός θα είναι ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα.

Ο 43χρονος Ισπανός θα σφυρίξει για τρίτη φορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε νικήσει στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτές ήταν το Ολυμπιακός – Βικτόρια Πλζεν 4-0 στις 30/7/2019 για τα προκριματικά του Champions League και το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 στις 5/2/2025, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι οι Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

