Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12).

Ολυμπιακός
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 17:30 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι ένα μεγάλο ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς στις 22:00 η Ίντερ θα παίξει με την Λίβερπουλ με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

UEFA Youth League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

17:30

COSMOTE SPORT 3 HD

ΠΑΟΚ - Λέγκια Βαρσοβίας

UEFA Youth League 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

UEFA Champions League 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις

Eurocup 2025-26

19:35

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

UEFA Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Κέμνιτς – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Καρδίτσα – Μερσίν

FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:30

Novasports 4HD

Μπουργκ – Τρέντο

Eurocup 2025-26

21:00

Novasports Start

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Αταλάντα – Τσέλσι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μονακό – Γαλατασαράι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ίντερ – Λίβερπουλ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

Mega News

Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ

UEFA Women's Champions League

22:10

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n Roll

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

