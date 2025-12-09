Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 17:30 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι ένα μεγάλο ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς στις 22:00 η Ίντερ θα παίξει με την Λίβερπουλ με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
09:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
UEFA Youth League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
17:30
COSMOTE SPORT 3 HD
ΠΑΟΚ - Λέγκια Βαρσοβίας
UEFA Youth League 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
UEFA Champions League 2025-26
19:00
Novasports 5HD
Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις
Eurocup 2025-26
19:35
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
UEFA Champions League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Κέμνιτς – Πανιώνιος
Eurocup 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Καρδίτσα – Μερσίν
FIBA Basketball Champions League 2025-26
20:30
Novasports 4HD
Μπουργκ – Τρέντο
Eurocup 2025-26
21:00
Novasports Start
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Χάμπουργκ Τάουερς
Eurocup 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Αταλάντα – Τσέλσι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Μονακό – Γαλατασαράι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ίντερ – Λίβερπουλ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
Mega News
Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ
UEFA Women's Champions League
22:10
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n Roll
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο