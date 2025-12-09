«Φωτιά» και τα κλειδιά - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τρίτης (09/12) στην Αστάνα του Καζακστάν όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν «Φωτιά στα χιόνια» και να πάρουν την πρώτη τους νίκη που θα τους αυξήσει τις ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε συνάντηση με τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, του έδωσε τα… κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος, λέγοντας: «Ράφα, εσύ ό,τι πεις», τη στιγμή που «Σπάνε ρεκόρ κατά της ΑΕΚ» για τα 6 ακυρωθέντα τέρματα της Ένωσης στη Super League.

