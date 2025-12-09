Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τελευταία... ευκαιρία για να συνεχίσει να ελπίζει

Τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής παρουσίας τους στην μεγάλη κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν μπροστά τους οι Νταμπλούχοι Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο Champions League, μια και το απόγευμα της Τρίτης (09/12) θα παίξει κόντρα στους Καζάκους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται από την Κυριακή (07/12) στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας, ούτως ώστε να μπορέσει να εγκλιματιστεί καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Δευτέρα (08/12) το απόγευμα στην «Astana Arena», το μοναδικό στάδιο στο Καζακστάν που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις αυτή την περίοδο, αφού έχει αναδιπλούμενη οροφή και συνθετικό χλοοτάπητα.

Άλλωστε, αυτό το διάστημα στην ασιατική χώρα επικρατούν πολικές συνθήκες, με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να αναφέρουν πως την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και το -22 β. Κελσίου. Βέβαια, εντός της Arena, οι συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, αλλά δεν παύουν να θεωρούνται ακραίες, ακόμα και αυτή την περίοδο.

Η ομάδα του Λιμανιού ολοκλήρωσε το απόγευμα της Δευτέρας (08/12) την προετοιμασία της με μία προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το ματς. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι η ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε που προέρχεται από τραυματισμό.

Εκτός πλάνων για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τεθεί ο Παναγιώτης Ρέτσος που τραυματίστηκε, ενώ εκτός λίστας είναι οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Ρεμί Καμπελά και Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Αντίθετα, στην αποστολή είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Η σέντρα του αγώνα Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός έχει οριστεί για το απόγευμα της Τρίτης (09/12) στις 17:30. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

