Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο
Η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη δύσκολη έξοδο του Ολυμπιακού στο «Κλ. Βικελίδης».
Μια ακόμη νίκη στη Super League, αναζητά ο Ολυμπιακός που δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπλήξεις στην ενδεκάδα τους, κυρίως αναφορικά με την άμυνα που παρατάσσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Τζολάκης κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας. Πιρόλα και Καλογερόπουλος επίσης στην οπισθοφυλακή των «ερυθρόλευκων». Γκαρσία και Μουζακίτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Ο Στρεφέτσα και ο Μάρτινς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ και πάλι χρησιμοποιείται το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.
