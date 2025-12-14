Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο

Η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη δύσκολη έξοδο του Ολυμπιακού στο «Κλ. Βικελίδης».

Newsbomb

Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ακόμη νίκη στη Super League, αναζητά ο Ολυμπιακός που δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπλήξεις στην ενδεκάδα τους, κυρίως αναφορικά με την άμυνα που παρατάσσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Τζολάκης κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας. Πιρόλα και Καλογερόπουλος επίσης στην οπισθοφυλακή των «ερυθρόλευκων». Γκαρσία και Μουζακίτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Στρεφέτσα και ο Μάρτινς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ και πάλι χρησιμοποιείται το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

G8JNffrWwAUyfT1.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο παζάρι στο Ρέθυμνο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Εμφάνιση πέντε «αστέρων» με εκπληκτικό Λιούμπισιτς

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (τελικό): Απολαυστική «Ένωση», τρομερός Λιούμπισιτς

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Τραγωδία στο Φάνο: Μοιραίο άλμα για δύο αλεξιπτωτιστές - Μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκό τοπίο» έρημος της Σαουδικής Αραβίας από σφοδρή χαλαζόπτωση

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τις κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Το Viral φαινόμενο: Η μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη που «σπάει» τα ρεκόρ στα Social Media

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουκία Κασαμάκη: Η μαθήτρια που μετατρέπει τις προκλήσεις σε δύναμη - Το μήνυμα του πατέρα της και τα όνειρά της

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Προϋπολογισμός - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες συλλήψεις

18:23WHAT THE FACT

Πώς να διατηρήσετε φρέσκο το ψωμί - Το διαχρονικό κόλπο της γιαγιάς

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για αγρότες: «Τα προβλήματα απαιτούν διάλογο, δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφα»

18:15LIFESTYLE

Ο αδιαπραγμάτευτος όρος στον γάμο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, όταν έκλεισε τα 60

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για αγροτικά μπλόκα: «Πού βλέπετε την καταστολή; Η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες»

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός ξέσπασε στο Περιστέρι πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

18:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Ευλογία να μπορείς να ζεις την ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό»

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

18:15LIFESTYLE

Ο αδιαπραγμάτευτος όρος στον γάμο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, όταν έκλεισε τα 60

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Προϋπολογισμός - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες συλλήψεις

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ