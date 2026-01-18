Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

Στο μηδέν έμεινε η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ενώ οι Μεσσήνιοι πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Παναργειακού και ξέφυγαν κι άλλο στη βαθμολογία.

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Η 17η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2, πιστοποίησε πως η Καλαμάτα είναι το φαβορί για την άνοδο. Η ομάδα από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας επικράτησε στην έδρα του Παναργειακού, την ώρα που Πανιώνιος και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 0-0 με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφορά στους 7 βαθμούς.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη της «μαύρης θύελλας» που σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς.

Ο δεύτερος Πανιώνιος είχε σημαντική απώλεια στην έδρα του, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό (σουτ Ζαφείρη) και στο 51’ (σέντρα Βενάρδου).

SUPER LEAGUE 2 - Β' ΟΜΙΛΟΣ - 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Παναργειακός – Καλαμάτα 0-2
  • Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0
  • Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 1-3
  • ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea FC 0-1
  • Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 47

2. Πανιώνιος 40

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Athens Kallithea 25

5. Ολυμπιακός Β΄ 24

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 14

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

