Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη

Ο Άρης ανώτερος, είχε τις ευκαιρίες, αλλά ο Λεβαδειακός είναι σε… άχαστο mode. Το έδειξε και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2, το οποίο διαμορφώθηκε στο 90+3’.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν, δημιούργησαν τις σημαντικές φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι πέρα από τα γκολ, δεν είχαν ούτε μία σπουδαία ευκαιρία στο ματς. Αλλά έχουν πλέον την ικανότητα και την ψυχολογία να μην αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο. Έτσι, με το τέρμα του Κωστή εκεί που όλοι πίστευαν πως ο νικητής κρίθηκε, έφυγαν με σπουδαίο αποτέλεσμα γι’ αυτούς.

Ο Λεβαδειακός είναι τέταρτος με 35 βαθμούς πλέον, ενώ ο Άρης έμεινε έβδομος με 22.

Το ματς είχε σασπένς, ένταση, όχι όμως ιδιαίτερο θέαμα. Ο Άρης απ’ την αρχή ήθελε να έχει τα ηνία, δίχως βέβαια να δημιουργεί σημαντικές φάσεις. Ο Λεβαδειακός έδωσε χώρο για να «χτυπήσει» στις μεταβάσεις όπως συνηθίζει, αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος δεν απείλησε καθόλου. Με το γκολ του Μορόν από στατική φάση, να φέρνει το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ισοφάριση του Όζμπολτ στα 30 δευτερόλεπτα, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Μπάλτσι. Ο Άρης αμέσως ξαναπήρε την πρωτοβουλία και έδειχνε διατεθειμένος για περισσότερα ρίσκα. Τον δικαίωσε το πανέμορφο γκολ του Ράτσιτς μετά τη μία ώρα αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες, οι φιλοξενούμενοι δεν απειλούσαν, μέχρι το 3ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν και ο Κωστή με εκπληκτική ενέργεια ισοφάρισε σε 2-2 στη μοναδική φάση του Λεβαδειακού μετά το πρώτο του γκολ.

Το φιλμ του αγώνα

11’ Πρώτη προσπάθεια για τον Άρη, με την κεφαλιά του Μορόν από το πρώτο δοκάρι να περνά άουτ.

17’ Ωραία κίνηση και σουτ από τον Μισεουί, χωρίς δύναμη δεν προβλημάτισε τον Λοντίγκιν.

29’ Γκολ 1-0: Φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά, μετά την πρώτη κεφαλιά ο Λοντίγκιν απέκρουσε, η μπάλα έμεινε «ζωντανή» στη μικρή περιοχή, ο Μορόν πέφτοντας πρόλαβε τον Τσάπρα και την έστειλε στα δίχτυα!

44’ Ο Ράτσιτς έκανε καλό σουτ στον άξονα της εστίας του Λεβαδειακού, ο Λοντίγκιν έπεσε και έδιωξε με τα ακροδάχτυλα.

46’ Γκολ 1-1: Μόλις στα 30’’ από την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε. Ο Μπάλτσι έκανε εκπληκτική ενέργεια και κουβάλησε την μπάλα, έδωσε εξαιρετικά κάθετα στον Όζμπολτ που από πλάγια θέση νίκησε τον τερματοφύλακα του Άρη με πλασέ.

62’ Καλό σουτ του Πέρεθ, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

63’ Γκολ 2-1: Βολέ του Λοντίγκιν, κεφαλιά κερδισμένη στο κέντρο για τον Άρη, ο Ράτσιτς έπαιξε το 1-2 με τον Μόντσου, ο Σέρβος έκανε εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Λεβαδειακού για ένα πανέμορφο τέρμα!

78’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μόντσου σε πλάγιο τετ α τετ με τον Λοντίγκιν νικήθηκε απ’ τον γκολκίπερ του Λεβαδειακού, η μπάλα έφτασε στον Μορόν που έκανε τακουνάκι στην κενή εστία, με αμυνόμενο των φιλοξενούμενων να βάζει κόντρα και να σώζει την ομάδα του.

79’ Ο Ντούντου σε πλεονεκτική θέση για σουτ, έβαλε την κόντρα ο Τσάπρας κι έδιωξε σε κόρνερ.

80’ Ο Τεχέρο σούταρε, ο Λοντίγκιν έδιωξε με τις γροθιές.

90+3’ Γκολ 2-2: Ο Λεβαδειακός έκλεψε την μπάλα και βγήκε στην κόντρα, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να διώξουν, ο Κωστή έγινε κάτοχος στον άξονα, πέρασε εκπληκτικά ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους που έπεσαν για να βάλουν κόντρα σε πιθανό σουτ, ο Κύπριος πέρασε και τον Αθανασιάδη για να πλασάρει στην κενή εστία ισοφαρίζοντας!

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: Ράτσιτς, Μόντσου, Φαντιγκά, Αθανασιάδης, Χόνγκλα – Γκούμας, Μπάλτσι, Παλάσιος, Μάγκνουσον, Κωστή.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Μόντσου, Πέρεθ (90’+3’ Γιαννιώτας), Ράτσιτς (90’+3’ Νινγκ), Μισεουΐ (77’ Ντούντου), Μορόν.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας (69’ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ (84’ Λαμαράνα), Όζμπολτ, Μπάλτσι (69’ Λαγιούς), Παλάσιος (84’ Πεντρόζο), Γκούμας (46’ Συμελίδης).