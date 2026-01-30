Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Σισοκό (vid)

Μεταγραφική έκπληξη από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του πολύπειρου Μούσα Σισοκό. Θέλοντας να ενισχύσει και με εμπειρία τη μεσαία του γραμμή, τη στιγμή που είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά.

Η μεταγραφή είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της με τον 36χρονο να έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με την Γουότφορντ. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία με Νιούκαστλ και Τότεναμ, ενώ υπήρξε διεθνής 71 φορές με την Εθνική Γαλλίας.

Σαν όνομα είναι σημαντικό, μένει να φανεί η αγωνιστική του κατάσταση. Την τρέχουσα σεζόν έχει 21 συμμετοχές με την ομάδα της Championship.