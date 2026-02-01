Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά στην έξοδο και ο Στρεφέτσα - «Αυτή είναι η επόμενη ομάδα του»

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» καλωσορίζουν τον νεοαποκτηθέντα Κλέιτον, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Πειραιά.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, ο 28χρονος παίκτης είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Gabriel #Strefezza is ready to leave #OlympiacosFC on loan with the option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2026

Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκαλύπτει πως η Πάρμα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η υπόθεση αφορά δανεισμό έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Ο Στρεφέτσα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Κόμο έναντι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να καθιερωθεί στα πλάνα του.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 850 αγωνιστικά λεπτά.

