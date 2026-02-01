Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Λεβαδειακός που επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Asteras Aktor – Τσάπρας, Παλάσιος, Κωστή οι σκόρερ των νικητών, μείωσε ο Ιβάνοφ.

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς
Αποτελεσματικότητα, εντυπωσιακοί συνδυασμοί, κίνδυνος στον χώρο. Ο Λεβαδειακός για ακόμη ένα ματς παρουσίασε την ποδοσφαιρική του πρόταση που έχει κερδίσει το θαυμασμό στη φετινή Super League. Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 3-1 του Asteras Aktor, στη βροχερή Λιβαδειά. Συνεχίζοντας την πορεία της για τετράδα.

Ο Λεβαδειακός έφτασε τους 38 βαθμούς και είναι φυσικά τέταρτος με διαφορά. Ο Asteras Aktor δεν πήρε ούτε τώρα βαθμό, έτσι έμεινε στους 13 και την προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Καθοριστικά σημεία για την αναμέτρηση ήταν οι στιγμές που ήρθαν τα δύο πρώτα γκολ. Στο 44’ ο Τσάπρας άνοιξε το σκορ, ενώ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (47’) ο Παλάσιος έκανε το 2-0. Ο Κωστή ουσιαστικά «καθάρισε» τη νίκη, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν απλά με τον Ιβάνοφ μετά από κόρνερ.

Παλάσιος και Κωστή ήταν εντυπωσιακοί σε ακόμη ένα ματς, σκοράροντας και οι δύο. Ο Αργεντινός είχε και δύο ασίστ.

Το φιλμ του αγώνα

4’ Γύρισμα του Παλάσιος από δεξιά, ο Ιβάνοφ έκανε την προβολή και παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ, με την μπάλα να φεύγει τελικά κόρνερ.

9’ Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, άστοχη έξοδος του Λοντίγκιν, ο Οκό πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

27’ Κόρνερ του Καλτσά, ο Οκό έκανε την προβολή από το ύψος του πέναλτι με τον Λοντίγκιν να διώχνει εντυπωσιακά. Ο Ζαμπαλάς σφύριξε φάουλ επιθετικό φάουλ.

33’ Ωραία επίθεση του Λεβαδειακού, ο Παλάσιος μπήκε στην περιοχή και σούταρε, με τον Τριανταφυλλόπουλο να βάζει κόντρα και να σταματά την πορεία της μπάλας.

42’ Σέντρα του Μπάλτσι, ο Βήχος σηκώθηκε ανενόχλητος στην «καρδιά» της άμυνας του Asteras Aktor, με την κεφαλιά του να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Παπαδόπουλο.

44’ Γκολ 1-0: Στην αντεπίθεση ο Λεβαδειακός αναπτύχθηκε εντυπωσιακά, ο Μπάλτσι άνοιξε στον Παλάσιος, αυτός με την μία βρήκε τον Τσάπρα εντός περιοχής προς τα δεξιά, με τον μπακ των φιλοξενούμενων να «σκάβει» την μπάλα και να τη στέλνει στα δίχτυα του Παπαδόπουλου πάνω στην έξοδο του Έλληνα γκολκίπερ!

47’ Γκολ 2-0: Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Κωστή έκανε εκπληκτική κάθετη πίσω απ’ τη σέντρα, ο Όζμπολτ βγήκε τετ α τετ, πάσαρε στον Παλάσιος που δε δυσκολεύτηκε να πλασάρει στα δίχτυα!

53’ Ο Κετού έκανε τη σέντρα, ο Οκό πήρε την κεφαλιά, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει.

54’ Ο Παλάσιος έκανε το γύρισμα, ο Όζμπολτ από κοντά σούταρε άστοχα.

62’ Γκολ 3-0: Ο Παλάσιος από δεξιά γύρισε την μπάλα στο ημικύκλιο, με τον Κωστή να σουτάρει συρτά στη γωνία του Παπαδόπουλου για ένα ακόμη τέρμα των γηπεδούχων!

70’ Ο Κετού σούταρε εντός περιοχής, δεν κατάφερε να βρει στόχο.

76’ Γκολ 3-1: Κόρνερ για τον Asteras Aktor, ο Κετού πήρε τηνπρώτη κεφαλιά, στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε ο Ιβάνοφ και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μειώνοντας το σκορ!

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 20’ Παλάσιος, 66’ Αμπού Χάνα, 87’ Χρήστος Παπαδόπουλος - 24’ Τριανταφυλλόπουλος, 35’ Ιβάνοφ, 60’ Μούμο, 73’ Σιλά

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (79’ Χρήστος Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52’ Νίκας), Τσοκάι, Μπάλτσι (63’ Πεντρόζο), Παλάσιος (79’ Φίλων), Όζμπολτ (63’ Οζέγκοβιτς).

ASTERAS AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Νίκος Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65’ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65’ Έντερ Γκονζάλεθ), Γιαμπλόνσκι (52’ Τσίκο), Μπαρτόλο (82’ Τζοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65’ Εμμανουηλίδης), Οκό.

