Super League: Ορίστηκαν οι εξ αναβολής αγώνες Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η Super League όρισε για τον Μάρτιο τα αναβληθέντα παιχνίδια Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ.

Super League: Ορίστηκαν οι εξ αναβολής αγώνες Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο ΠΑΟΚ είχαν ασκήσει το δικαίωμα του «Joker Right» λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Οι «πράσινοι» από το καλοκαίρι κιόλας, αναβάλλοντας την πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα με τον ΟΦΗ, ενώ ο Δικέφαλος πριν το παιχνίδι με τη Λιόν.

Και τα δύο ματς ορίστηκαν για την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Παράλληλα, η αναμέτρηση Λεβαδειακός-Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο 14/2 στις 19:30 αντί την Κυριακή (15/2) στις 16:00.

H ανακοίνωση της Super League:

"Σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, οι εξ αναβολής αγώνες, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. της 1ης αγωνιστικής και ΚΗΦΙΣΙΑ – Π.Α.Ο.Κ. της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζονται ως ακολούθως:

Επίσης, σύμφωνα με την από 08.12.2025 απόφαση του Δ.Σ. ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 21ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14.02.2026 και ώρα 19:30 (αντί για Κυριακή 15.02 στις 16:00)".

