Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ

Άμεση ήταν η απόφαση που έλαβε το Πειθαρχικό όργανο της Super League μετά την απολογία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Στον Ποντένσε επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο 80 ευρώ για την κίνησή του να επιστρέψει την ομπρέλα στην κερκίδα των φιλάθλων της ΑΕΚ στο ντέρμπι της «Allwyn Arena».

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

«Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026

ΠΡΟΣ

DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026. (αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026)».

