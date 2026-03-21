Ολυμπιακός: Εκτός με ΑΕΛ οι Ρέτσος, Έσε και Ορτέγκα – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Ο Λουίς Χοσέ Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή, ενόψει της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Σαντιάγκο Έσε Ολυμπιακός
INTIME NEWS
Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τη regular season του ελληνικού πρωταθλήματος με το εντός έδρας ματς κόντρα στην ομάδα της Λάρισας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την αποστολή για το ματς της Κυριακής (22/03). Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος, Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Έλληνας αμυντικός είναι τιμωρημένος, ο Αργεντινός μέσος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ ο 27χρονος ακραίος μπακ είναι στο όριο καρτών κι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Αντίθετα, διαθέσιμος για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην «ερυθρόλευκη» αποστολή υπάρχουν έξι ξένοι, κάτι που σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να «κόψει» έναν πριν το ματς. Ο λόγος για τους Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

