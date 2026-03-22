Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Έμειναν στο μηδέν και δεν άλλαξε η μοίρα τους

Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός αγωνίστηκαν με διαφορετικά δεδομένα. Οι γηπεδούχοι είχαν την ασφάλεια της απόστασης από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ οι Σερραίοι κάθε ματς που δε νικούν τους φέρνει πιο κοντά στη Super League 2. Το τελικό 0-0 του Αγρινίου, περισσότερο βολεύει τους γηπεδούχους ενόψει των playouts στα οποία θα μετάσχουν και οι δύο ομάδες.

Ο Παναιτωλικός είναι στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας 26 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός πήγε στους 17 και «έπιασε» τον Asteras Aktor με αποτέλεσμα να μην είναι μόνος τελευταίος μετά από καιρό. Όμως έχει απόσταση 6 βαθμών από την ΑΕΛ που βρίσκεται στις θέσεις σωτηρίας.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 8ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Λομπάτο να περνά λίγο άουτ. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου χάθηκε στο 31ο λεπτό, με το σουτ του Ρόσα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του γκολκίπερ των Σερραίων.

Το σκηνικό του ματς δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Οι Αγρινιώτες προσπαθούσαν να βρουν τους διαδρόμους για να σκοράρουν χωρίς να δημιουργούν τις μεγάλες φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι έψαχναν τη μία ευκαιρία που θα τους παρουσιαζόταν για να κάνουν τη ζημιά. Πλησίασαν πολύ κοντά στο 81' με τη διπλή μεγάλη ευκαιρία του Δοϊρανλή, ο οποίος επιχείρησε δύο σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στα σώματα αμυντικών του Παναιτωλικού.

Το 0-0 δεν άλλαξε και «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μαυρίας, Μπουχαλάκης - Γκελασβίλι, Ρουμιάντσεφ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκρανατ (46' Σιέλης), Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Λομπάτο (73' Άλεξιτς), Εστεμπάν Ντιέγκο (86' Μπρέγκου), Ματσάν, Μπάτζι (73' Γκαρσία), Ρόσα (86' Μιχαλακ)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ριέρα (82' Ρουμιάντσεφ), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (88' Σοφιανός), Ιβάν (60' Μασκανάκης), Τεϊσέιρα