Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ

Η σεζόν δεν έχει κυλήσει καλά για τον Φώτη Ιωαννίδη. Κυρίως λόγω τραυματισμών. Ο διεθνής στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι εκτός δράσης από τον Νοέμβριο. Με το ενδεχόμενο να μπει στο χειρουργείο να είναι ανοιχτό.

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στα «λιοντάρια». Όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Leonino.pt», η ομάδα της Λισαβόνας έχει στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών τον Έλληνα στράικερ.

Πάντως σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι δύσκολο να βρεθεί η πρόταση που θα ήθελε η Σπόρτινγκ για την παραχώρηση του Ιωαννίδη. Καθώς στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού έδωσε μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει απ’ τον Παναθηναϊκό.