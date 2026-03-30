Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Η Super League γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων των playoffs, τα οποία θα κρίνουν τον Πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025/2026 - Σέντρα την ερχόμενη Κυριακή (05/04) με τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Η μάχη του τίτλου μπαίνει στην τελική ευθεία της με τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος.

Μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, ήρθε η ώρα των playoffs, τα οποία κάνουν σέντρα την ερχόμενη Κυριακή (05/04).

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει κομβικά ντέρμπι, καθώς ο δεύτερος Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον τέταρτο Παναθηναϊκό.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03), η Super League γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα του μίνι πρωταθλήματος, όπου τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Να θυμίσουμε ότι οι εντός έδρας αγώνες ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την CosmoteTV, ενώ εκείνα του ΠΑΟΚ από τα κανάλια Novasports.

Δείτε το αναλυτικά πρόγραμμα των playoffs 1-4 της Super League

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 5/4)

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Γηπ. Τούμπας
  • 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ «Γ. Καραϊσκάκης»

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 19/4)

  • 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Allwyn Arena
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «Απ. Νικολαϊδης»

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 3/5)

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Γηπ. Τούμπας
  • 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ «Απ. Νικολαϊδης»

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 10/5)

  • 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Allwyn Arena
  • 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ «Γ. Καραϊσκάκης»

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τετάρτη 13/5)

  • 19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός «Γ. Καραϊσκάκης»
  • 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Γηπ. Τούμπας

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 17/5)

  • 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός Allwyn Arena
  • 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ «Απ. Νικολαϊδης»
