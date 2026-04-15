Αγωγή για απάτη σε βάρος του Λιονέλ Μέσι και της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας

Νομικοί μπελάδες για τον Λιονέλ Μέσι. Ο έμπειρος σούπερ σταρ, κατηγορείται από εταιρεία εκδηλώσεων η οποία κατέθεσε αγωγή εις βάρος του, αλλά και κατά της Ομοσπονδίας της Αργεντινής. Λόγω απουσίας του βραχύσωμου άσου από αγώνα.

Η συγκεκριμένη εταιρεία υποστηρίζει πως έπεσε θύμα απάτης και παραβίασης συμφωνίας. Είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα δύο φιλικών αγώνων της Αργεντινής, κόντρα στη Βενεζουέλα και το Πουέρτο Ρίκο. Πληρώνοντας 6,5 εκατ. ευρώ για το deal.

Οι όροι της συμφωνίας προέβλεπαν, όπως υποστηρίζει η εταιρεία από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, πως ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί για τουλάχιστον μισή ώρα σε κάθε ματς. Εκτός αν υπήρχε θέμα τραυματισμού.

Ο Αργεντινός δεν έπαιξε κόντρα στη Βενεζουέλα, ενώ την επόμενη έπαιξε με την Ίντερ Μαϊάμι και σκόραρε δύο φορές. Οι διοργανωτές μιλούν για ζημιά εκατομμυρίων.

Η υπόθεση θα κριθεί στα δικαστήρια πλέον, με τον Λιονέλ Μέσι και την Ομοσπονδία της Αργεντινής να κατηγορούνται για απάτη από την εταιρεία εκδηλώσεων.