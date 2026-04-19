Βρούτσης: «Πανάξια ο Πανναξιακός, ο αθλητισμός στα νησιά μας ανθεί»

Σημαντική αγωνιστική επιτυχία και δυναμική για τον νησιωτικό αθλητισμό αποτελεί η άνοδος του Πανναξιακού στην Γ' Εθνική, όπως τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης.

Βρούτσης: «Πανάξια ο Πανναξιακός, ο αθλητισμός στα νησιά μας ανθεί»

Ο υφυπουργός Αθλητισμού προχώρησε σε ανάρτηση στα social media για την επιτυχία της ομάδας των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, όπως και την καθοδήγηση του προπονητή, Δημήτρη Παπασπύρου.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρεται:

«ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΑΞΙΑ Ο ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΜΑΣ!

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΑΝΘΕΙ!

Η άνοδος του Πανναξιακού στη Γ’ Εθνική είναι μια τεράστια αγωνιστική επιτυχία. Είναι, ταυτόχρονα, μια νίκη για τον νησιωτικό αθλητισμό, για τις Κυκλάδες, για κάθε παιδί που παλεύει καθημερινά να αθληθεί μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Είχα τη χαρά να βρεθώ κοντά στην ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι της με αντίπαλο τον ΑΟ Πύργου Σαντορίνης, που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή για τον Πανναξιακό, τη διοίκηση, τους αθλητές και τον φίλαθλο κόσμο της Νάξου.

Ο Πανναξιακός αποτελεί ακόμη ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ο αθλητισμός στην περιφέρεια όχι μόνο αντέχει, αλλά ανεβαίνει.

Σε έναν νομό όπως οι Κυκλάδες, με 9 ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύεται ότι γίνεται κάτι πραγματικά μοναδικό.

Η ομάδα των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, με την καθοδήγηση του προπονητή της Δημήτρη Παπασπύρου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας. Άνθρωποι που έχουν διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο επιλέγουν να στηρίξουν ενεργά τον αθλητισμό στην περιφέρεια. Τους ευχαριστούμε

Ο αθλητισμός στα νησιά εχει περισσότερες δυσκολίες, μεγαλύτερο κόστος, λιγότερες υποδομές. Και όμως, αυτά τα παιδιά συνεχίζουν, ξεπερνούν τα εμπόδια και μας δείχνουν τον δρόμο.

Η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη:
- με τη μοριοδότηση,
- ⁠με τη στήριξη των μετακινήσεων μέσω επιδοτούμενων δρομολογίων,
- ⁠με στοχευμένες παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τη νησιωτικότητα και στη χρηματοδότηση.

Συγχαρητήρια στον Πανναξιακό, στον πρόεδρο το Δ.Σ. και τους μαχητές φιλάθλους . Συγχαρητήρια επίσης για την συμβολή τους στον Δήμαρχο και Επαρχο Νάξου στον αντιδήμαρχο αθλητισμού Νάξου και στον πρόεδρο της ΕΠΣ #Κυκλαδων . Συγχαρητήρια και σε όλους όσους κρατούν τον αθλητισμό ζωντανό στην ελληνική περιφέρεια».

