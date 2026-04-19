LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1: Σκοράρει ο Ζέλσον από απίθανη γκάφα του Γεντβάι

Ιστορικό αναμένεται να είναι το «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι το τελευταίο ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του Τριφυλλιού.

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους δύο «μονομάχους», όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για το γόητρο. Οι «πράσινοι» θέλουν να μειώσουν την απόσταση από την τρίτη θέση και τους Πειραιώτες, οι οποίοι με τη σειρά τους «καίγονται» για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη για τον φετινό τίτλο.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί έξι φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις αναμετρήσεις τους με δύο νίκες των Πρασίνων, δύο του Ολυμπιακού και δύο ισοπαλίες.

Η αναμέτρηση τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία (1-1), ενώ στον Β’ Γύρο υπήρξε νίκη του Παναθηναϊκού στον Πειραιά με 1-0. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Πράσινους έπειτα από ένα αήττητο οκτώ αναμετρήσεων που είχε δημιουργήσει ο Ολυμπιακός εντός και εκτός έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος (3 νίκες – 5 ισοπαλίες).

Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί των ερυθρολεύκων ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2024 με 2-0 και από τότε υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες μεταξύ τους και μια νίκη του Ολυμπιακού.

