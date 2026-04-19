ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Με εμφάνιση… Πρωταθλήτριας έκανε πάρτι τίτλου!

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση, «ισοπέδωσε» 3-0 τον ΠΑΟΚ κι έκανε άλλο ένα μεγάλο βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο στη Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ορμητική και καταιγιστική «Ένωση» μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε κατά κράτος του ΠΑΟΚ κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, βγάζοντας ουσιαστικά νοκ άουτ από τη διεκδίκηση του τίτλου την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό! Πήραν προβάδισμα με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 36ο λεπτό και «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο, με τα δύο πολύ όμορφα τέρματα των Κοϊτά (73’) και Πινέδα (80’).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ με τον κόσμο να της δίνει τρομερή ώθηση ήταν η ομάδα που πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κι έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Πινέδα, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό σουτ κι ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, αλλά μετά το πρώτο 20λεπτο οι «κιτρινόμαυροι» κυριάρχησαν στο γήπεδο, όντας καλύτεροι σε τακτική, τρεξίματα, εντάσεις, σε όλα.

Στο 19ο λεπτό ο Τσιφτσής κράτησε όρθια την ομάδα του με μια εντυπωσιακή επέμβαση, αρχικά σε σουτ του Ζίνι και στη συνέχεια στην κοντινή προβολή του Βάργκα.

Η ΑΕΚ πέτυχε τελικά το γκολ που άξιζε με βάση την εικόνα του αγώνα με τον… Κεντζιόρα. Ο Πολωνός στόπερ έστειλε άθελα του με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από προσπάθεια του εξαιρετικού Περέιρα από τα αριστερά. Στο 45ο λεπτό ο Ζίνι σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τσιφτσή.

Ενδεικτικό της κακής εικόνας που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είναι το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα. Ο Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του Λόβρεν και ο Κένι του Σάντσες, που είχε και κίτρινη.

Πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, Νίκολιτς και Λουτσέσκου προχώρησαν και σε άλλες διορθωτικές κινήσεις, με εξαίρεση την είσοδο του Πήλιου στη θέση του Πενράις, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στο χέρι.

Οι ομάδες, πάντως, δεν είχαν δημιουργήσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία μέχρι το 63ο λεπτό, όταν η ΑΕΚ έφτασε μια… ανάσα από το 2-0. Ο Τσιφτσής, όμως, νίκησε τον Ζίνι σε τετ-α-τετ από πλάγια δεξιά, ενώ στη συνέχεια ο Περέιρα δεν σούταρε, αλλά πήγε να βρει τον Ανγκολέζος, ο οποίος αντί να εκτελέσει έκανε κοντρόλ κι έχασε την μπάλα!

Η ΑΕΚ, πάντως, συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο στον αγωνιστικό χώρο κι όσο κυλούσε το παιχνίδι είχε και πάλι την κυριαρχική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Μια από τις αλλαγές του Νίκολιτς, ο Κοϊτά με απίθανη ατομική ενέργεια «χόρεψε» τη… μισή άμυνα του ΠΑΟΚ και με σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0 στο 73ο λεπτό.

Επί της ουσίας, από εκεί και πέρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρέδωσε πνεύμα, με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν και τρίτο τέρμα, με τον Πινέδα να κλέβει την μπάλα και με πανέμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «σκάβοντας» την μπάλα πάνω από τον Τσιφτσή.

Με τα πάντα να έχουν κριθεί ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μειώσει, αλλά η μπάλα μετά την κεφαλιά του Καμαρά τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Σχόλια
