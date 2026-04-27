ΑΕΚ: Ο ηγέτης Βίντα θα είναι «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν – Συμφωνία για νέο συμβόλαιο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την καλύτερη άποψη για τον Κροάτη αμυντικό, ο οποίος αποτελεί μια ηγετική φυσιογνωμία στα αποδυτήρια.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε εισηγηθεί την παραμονή του Βίντα, ο οποίος ήταν στο οργανόγραμμα του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μετά τους Ρότα και Μάνταλο, ακολούθησε ο έμπειρος μπακ, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην «Ένωση».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ουσιαστικά, αποτελεί ένα… δώρο γενεθλίων για τον Βίντα, ο οποίος σε δύο ημέρες γίνεται 37 ετών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την τεράστια καριέρα του κι ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Επόμενος μεγάλος στόχος στο θέμα των ανανεώσεων αποτελεί φυσικά η παραμονή του Ορμπελίν Πινέδα. Οι «κιτρινόμαυροι» χειρίζονται την υπόθεση με μεθοδευμένες κινήσεις τους τελευταίους μήνες, προσφέροντας συμβόλαιο... ζωής στον Μεξικανό.

