Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς δηλώνει «παρών» στο ντέρμπι | Φιλικό στην Allwyn Arena για την «Ένωση»

H ΑΕΚ έχει να δώσει back-to-back αγώνες με τον Παναθηναϊκό, τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια της για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, αναμένεται να έχει στη διάθεση του τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος δείχνει να έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο. Να θυμίσουμε ότι ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος μετράει 7 γκολ σε 2 ματς με το «τριφύλλι», είχε μείνει στον πάγκο στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

Από την Παρασκευή (24/04) που οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά από τετραήμερο ρεπό, ο Γιόβιτς ανεβάζει διαρκώς ρυθμούς και κόντρα στους «πράσινους» όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα.

Από εκεί και πέρα, ετοιμοπόλεμος αναμένεται να είναι κι ο Τζέιμς Πενράις, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, λόγω προβλήματος στο χέρι. Αντίθετα, ερωτηματικό παραμένει, ενόψει της συνέχεια, η κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό με την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στην Allwyn Arena. Το παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, γνωστοποίησε η κυπριακή ομάδα.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.



Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.



Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».

