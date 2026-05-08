Σκάνδαλο με Χιμένες - Ο παίκτης της Μπόρνμουθ έστελνε μηνύματα σε ανήλικη

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Premier League, με κεντρικό πρόσωπο τον Άλεξ Χιμένες της Μπόρνμουθ. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες συνομιλία που είχε ο 21χρονος Μεξικανός με 15χρονη μαθήτρια στα social media.

? ????????: Bournemouth have left out Alex Jimenez from their squad list for this weekend's game vs Fulham.



This comes after screenshots were leaked in which he supposedly messaged a 15 year old. pic.twitter.com/Jx2dLxfSjq — The Touchline | ? (@TouchlineX) May 8, 2026

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα γύρω από την υπόθεση, με την 15χρονη μαθήτρια να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία και τον ποδοσφαιριστή να της απαντά πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ' αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…? pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Η Μπόρνμουθ μέσω ανακοίνωσης ανέφερε πως έχει ενημερωθεί και ερευνά το περιστατικό, ενώ παράλληλα τα «κεράσια» σημείωσαν πως ο Χιμένες θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Φούλαμ.