Παυλίδης: «Προνόμιο η συνεργασία με τον Μουρίνιο»

Για όλους και για όλα μίλησε ο Βαγγέλης Παυλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε και δημοσιεύεται σήμερα στην ισπανική εφημερίδα «Marca».

Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα τόνισε για:

Την άφιξή του στη Μπενφίκα και τη διαδικασία προσαρμογής:

«Τα τελευταία δύο χρόνια στην Μπενφίκα ήταν τα καλύτερα βήματα που θα μπορούσα να κάνω στην καριέρα μου. Έχω εξελιχθεί πολύ, έχω παίξει στο Champions League, κάτι που ονειρευόμουν από παιδί. Όταν αρχίζεις να κερδίζεις σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο στην Ευρώπη, είσαι πάντα χαρούμενος».

Την απόδοσή του τα δύο χρόνια στην Πορτογαλία:

«Η αρχή ήταν λίγο δύσκολη γιατί δεν έπαιζα όπως θα ήθελα. Δεν τα πήγαινα άσχημα, αλλά δεν έβαζα τα γκολ που ήθελα. Αλλά όταν αρχίζεις να νιώθεις καλά και οι συμπαίκτες σου σε καταλαβαίνουν, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Βρίσκομαι σε έναν σπουδαίο σύλλογο».

Τα 60 γκολ και 18 ασίστ σε μόλις δύο σεζόν:

«Το να παίζω για την Μπενφίκα σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα σωστά, αλλά φυσικά θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να εξελίσσομαι όπως έκανα τα τελευταία πέντε χρόνια. Θέλω να είμαι μέρος του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου».

Το γκολ ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League:

«Είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχω παίξει ποτέ. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ο πανηγυρισμός μετά το γκολ της τελευταίας στιγμής... ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτόν τον αγώνα».

Το επεισόδιο με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι σε εκείνον τον αγώνα:

«Μέχρι σήμερα, δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη. Για εμάς, ήταν υπέροχο να παίξουμε εναντίον τόσο καλών παικτών και να τους νικήσουμε. Ήταν απίστευτο. Μόνο οι δύο τους ξέρουν τι συνέβη».

Τον Ζοσέ Μουρίνιο:

«Έχω περάσει πολύ διασκεδαστικές στιγμές μαζί του σε αγώνες, στην πισίνα, κατά τη διάρκεια των προπονητικών καμπ. Ήταν ξεχωριστός. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του το ξέρουν αυτό. Για μένα, ήταν πολύ σημαντικό να συνεργαστώ μαζί του, με κάποιον του βεληνεκούς του. Του εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να τα πάει ξανά πολύ καλά, ακριβώς όπως του αρέσει».

Τις στιγμές του με τον Πορτογάλο προπονητή:

«Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω . Είναι κάποιος που δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα και έχει μια εξαιρετική σχέση με όλους τους παίκτες. Δεν έχει σημασία αν παίζεις ή όχι. Μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος, αλλά από αυτή την άποψη, είναι ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Σου μιλάει πάντα πολύ ευγενικά και σου φέρεται με πολύ σεβασμό. Μάλιστα, έχω μιλήσει μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες».

Το μέλλον:

«Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ το μέλλον. Θέλω να ζω στο παρόν. Είμαι χαρούμενος. Προσπαθώ να εξελιχθώ ως άνθρωπος και, φυσικά, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, αν ποτέ μου δοθεί, να παίξω στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Αλλά αυτή τη στιγμή, είμαι στην Μπενφίκα. Ξέρω πού παίζω και ξέρω πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ».

Την πόλη της Ευρώπης που θα ήθελε να ζήσει:

«Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχω ζήσει στο Άμστερνταμ και τώρα βρίσκομαι στη Λισαβόνα. Θα ήθελα να ζήσω σε μια άλλη σπουδαία πόλη όπως η Λισαβόνα, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως ναι, ίσως όχι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη Λισαβόνα»