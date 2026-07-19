Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τέσσερα χρόνια!

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, με τον Ολλανδό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2030.

Οι «πράσινοι» έπειτα από ενέργειες του Γιάννη Αλαφούζου κατάφεραν να αποσπάσουν τη θετική απάντηση της Σάμσουνσπορ για τον 27χρονο στόπερ, ο οποίος πλέον θα φορά τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο έμπειρος αμυντικός είχε έρθει από το Σάββατο (18/7) το βράδυ στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά. Παράλληλα το νέο απόκτημα του συλλόγου θα βρεθεί στην ευρωπαϊκή κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τους αγώνες με την Πάκσι.

Το «τριφύλλι» φρόντισε να καλωσορίσει τον Ολλανδό με ένα βίντεο που τον παρομοιάζει με... κυματοθραύστη, δείγμα του πόσο πολύ πιστεύουν στην αξία. Άλλωστε ο Φαν Ντρόνγκελεν ήταν και η πρώτη επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ για την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουνσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία ποδοσφαίρου JVOZ. Το 2012 έγινε μέλος των ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 95 επίσημους αγώνες πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας.

Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μέχελεν και στη Χάνσα Ροστόκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσουνσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 ασίστ.

Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21.

Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».