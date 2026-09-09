Τέλος εποχής: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ!

Επίσημα παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Πειραιώτες να αποφασίζουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Βάσκο προπονητή.

Στα 122 παιχνίδια στα οποία κάθισε στον πάγκο των Πειραιωτών, ο Ισπανός κατέγραψε 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες. Η ομάδα του πέτυχε συνολικά 217 γκολ, ενώ δέχθηκε 100.

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό συνδυάστηκε με τέσσερις τίτλους. Αναμφίβολα, αυτός που ξεχωρίζει είναι το Conference League του 2024, όταν οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν την πιο λαμπρή ευρωπαϊκή σελίδα της ιστορίας τους κατακτώντας το τρόπαιο.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε μαζί με την ομάδα το νταμπλ στην Ελλάδα, σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας για τον Ολυμπιακό λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Η συλλογή των τίτλων του ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup τον Ιανουάριο του 2026.

Η ανακοίνωση

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!»