Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο με τρίποντο για τον «γηραιό»

Οι Θεσσαλονικείς γύρισαν στο Καυτανζόγλειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο με τρίποντο για τον «γηραιό»
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5'
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Ο Ηρακλής πήρε τεράστια νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού στην επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Νιζέ άνοιξε το σκορ στο 68’ με εξαιρετικό τελείωμα και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κράιντζ έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του Ηρακλή, διαμορφώνοντας το 2-0.

Οι γηπεδούχοι με τη νίκη αυτή έφτασαν τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα κι ανέβηκαν στην 7η θέση, ενώ οι Βοιωτοί έμειναν στον 1 πόντο και την προτελευταία θέση.

Η ροή του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και εκατέρωθεν επιθετική διάθεση, με τον Λεβαδειακό και τον Ηρακλή να ψάχνουν από νωρίς τους διαδρόμους προς τις αντίπαλες εστίες.

Οι Βοιωτοί ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, στο 3’, όταν ο Βρακάς δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει σταθερά. Η απάντηση του Ηρακλή ήταν άμεση και μάλιστα με μεγάλη ευκαιρία στο 7’. Ο Λόπεθ εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, αναγκάζοντας τον Ελιάσι να πραγματοποιήσει δύσκολη επέμβαση.

Τρία λεπτά αργότερα, ο «Γηραιός» δημιούργησε νέα σημαντική στιγμή. Ο Σόρια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Μάρκες στο ύψος του πέναλτι, όμως το δεξί σουτ του πέρασε περίπου ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να απειλεί από μακρινή απόσταση και στο 18’, με τον Βρακά να επιχειρεί νέο δεξί σουτ εκτός περιοχής, αλλά τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα.

Στο 21’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Βήχος έβγαλε την μπαλιά προς τα αριστερά, ο Εμμανουηλίδης έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Ούρσι βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το αριστερό πλασέ του ήταν κακό και η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Στην ίδια φάση, ο Κωστής δοκίμασε επίσης μακρινό σουτ, το οποίο πέρασε λίγο έξω από τη συμβολή των δοκαριών.

Ο «γηραιός» προσπάθησε να απαντήσει, με τον Λεβαδειακό να βρίσκει χώρους στην αντεπίθεση. Στο 39’ ο Βρακάς έδωσε στον Κόμπναν, ο οποίος επιχείρησε αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Αθανασιάδης ήταν ξανά σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Η τελευταία και μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Ηρακλή. Στο 44’ ο Βούρος πραγματοποίησε εξαιρετική επέλαση και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με δεξί σουτ, το οποίο πέρασε λίγο άουτ, αφού πρώτα βρήκε και στο δοκάρι, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά και μέσα σε λίγα λεπτά δημιούργησε διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 48’ ο Βρακάς εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό δεξί σουτ από περίπου 30 μέτρα, με τον Αθανασιάδη να απογειώνεται και να απομακρύνει σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ προέκυψε νέα φάση, όμως ο Οζέγκοβιτς δεν βρήκε στόχο με το αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 51’, όταν ο Εμμανουηλίδης δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο Αθανασιάδης ήταν ξανά σωστά τοποθετημένος και απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πάντεα έβγαλε σέντρα προς την περιοχή και ο Βρακάς πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να περνά περίπου ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο Ηρακλής βρήκε δίχτυα στο 59’, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Μάρκες βγήκε σε θέση οφσάιντ στην κάθετη μπαλιά του Νιζέ και στη συνέχεια γύρισε για τον Σαντέ Σίλβα. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, πήρε ύψος και ο Πορτογάλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, όμως η φάση είχε σταματήσει για οφσάιντ.

Η υπεροχή του Ηρακλή καρποφόρησε τελικά στο 68’. Ο Σόρια τροφοδότησε τον Σαντέ Σίλβα, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς την περιοχή. Ο Νανού δεν κατάφερε να εκτελέσει, όμως μετά τη μονομαχία ανάμεσα σε Κωστή και Κράιντζ η μπάλα στρώθηκε δεξιά στον Νιζέ. Ο Βέλγος εξτρέμ δεν αστόχησε και με εξαιρετικό διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» του Ελιάσι για το 1-0.

Μάλιστα, ο «Γηραιός» διπλασίασε τα τέρματά του μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 72’ ο Νιζέ έδωσε στον Σόρια, ο οποίος έκανε εξαιρετική σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Ο Κράιντζ κινήθηκε στο κέντρο της άμυνας και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος, με τον Ηρακλή να διαχειρίζεται το προβάδισμά του. Στο 84’ ο Μπαλντέ επιχείρησε σουτ, όμως ο Αθανασιάδης μπλόκαρε και κράτησε το σκορ στα ίδια επίπεδα.

Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Κίτρινες: Σαντέ Σίλβα.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78’ Τσάκλα), Νάνου, Ραντόγια, Σουρλής (63’ Κράιντς), Νιζέ (89' Αναστασιάδης), Ίβι Λόπεθ (46’ Σαντέ Σίλβα), Πέδρο Μάρκες (89' Μιρ).

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (63’ Σουτ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74’ Μπάουζα), Ούρσι (63’ Μπαλντέ), Βρακάς (74’ Ποπέσκου), Κόμπναν (45’ Οζέγκοβιτς).

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