Super League: Ντέρμπι Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ στο Φάληρο, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

Το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη μάχη με ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ έπεσε στην τέταρτη με 18, μετά τη χτεσινή νίκη του Άρη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να διευρύνουν τη διαφορά από τον «Δικέφαλο», ενώ οι Θεσσαλονικείς αναζητούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν κατά σειρά του Λεβαδειακού με 1-0, του Παναθηναϊκού με 1-0, του Παναιτωλικού με 2-0, της Καλαμάτας με το εντυπωσιακό 5-0 και πιο πρόσφατα της Κηφισιάς με 3-2

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Ο «Δικέφαλος» θέλει να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδείξει πως μπορεί να φύγει με βαθμολογικό κέρδος από μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις επιλογές των δύο προπονητών, καθώς οι λεπτομέρειες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η τακτική προσέγγιση, η ένταση στις μονομαχίες και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια μπορούν να καθορίσουν την έκβαση του ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες γνωρίζουν πως τέτοιου είδους αναμετρήσεις αποτελούν ευκαιρία για να επιβεβαιώσουν τις φιλοδοξίες τους και να στείλουν μήνυμα στους ανταγωνιστές τους.

Η σέντρα του ντέρμπι είναι προγραμματισμένη στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.

Δοκιμασία στο Καυταντζόγλειο για το «Τριφύλλι»

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Καυτανζόγλειο», για τη 10η αγωνιστική της Super League. Σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει την πορεία του προς την κορυφή. Απέναντί του, όμως, θα βρει έναν Ηρακλή που θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους ισχυρούς του πρωταθλήματος.

Για τον Παναθηναϊκό, η αναμέτρηση αποτελεί μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή. Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για δεδομένη διατήρηση στην κορυφή πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Και εν συνεχεία να παρακολουθήσουν με άνεση το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Νίστρουπ (δεν θα έχει τον τιμωρημένο Κάνγκουα, πέρα απ’ τον Ουναΐ φυσικά) θα θελήσει να επιβάλει τον ρυθμό της, να ελέγξει την κατοχή και να βρει τις λύσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναμένεται να αγωνιστεί με πάθος και αποφασιστικότητα. Η ποιότητα του «τριφυλλιού» αποτελεί σημαντικό «όπλο», ωστόσο η αποστολή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την αναμέτρηση ως μία μεγάλη πρόκληση, αλλά και ως ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν από τους παραδοσιακά μεγάλους συλλόγους της χώρας.

Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να παρουσιάσουν ένα συμπαγές σύνολο, να περιορίσουν τους χώρους για τους φιλοξενούμενους και να εκμεταλλευτούν τις δικές τους στιγμές στο παιχνίδι. Η ένταση, οι προσωπικές μονομαχίες και η πειθαρχία στο τακτικό πλάνο θα είναι στοιχεία θα χαρακτηρίσουν το παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Όπως έδειξε στα τοπικά ντέρμπι με Άρη και ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:30 στο «Καυτανζόγλειο», με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και τον ΣΠΟΡ FM TV 1.

Ψάχνει την επιστροφή στις νίκες και τον καλό της εαυτό

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 17:00) για την 10η αγωνιστική της Superleague με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, καθώς μετά την ήττα της στο Αθηναϊκό ντέρμπι βρίσκεται στο -7 από το «τριφύλλι», έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.

Η Ένωση δεν βρίσκεται και στο καλύτερο αγωνιστικό της φεγγάρι, αφού προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ηττήθηκε αρχικά από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας με 3-1 και στη συνέχεια έχασε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 2-0. Ακολούθησε η οδυνηρή - με τον τρόπο που ήρθε - ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 μεσοβδόμαδα για το Champions League, με την ΑΕΚ να «λυγίζει» στις καθυστερήσεις από την φωτοβολίδα του Βαλβέρδε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψουν στις νίκες, αρχής γενομένης από τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, εντός έδρας με τον Λεβαδειακό.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League.

Στο Παγκρήτιο ο ΟΦΗ για την 3η διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα

Σε τελείως διαφορετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται ο ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, με τους Κρητικούς να μετρούν τρεις νίκες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις και προερχόμενοι από ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League, την ώρα που ο Ατρόμητος δυσκολεύεται αρκετά φέτος και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία αλλά και με δεδομένη κούραση από την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση, ωστόσο θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εγχώριες υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή των Εθνικών.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από νίκη με 2-0 επί του ουραγού της βαθμολογίας Βόλου, που ήταν και η μοναδική του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα και ευελπιστεί για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον κουρασμένο ΟΦΗ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2 League.