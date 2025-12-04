Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς
Σε ηλικία 57 ετών, πέθανε ο πρωταθλητής του NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004, Έλντεν Κάμπελ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Έλντεν Κάμπελ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, «βυθίζοντας» στη θλίψη τον κόσμο του NBA.
Ο φόργουορντ / σέντερ είχε επιλεγεί στο Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς και κέρδισε ένα πρωτάθλημα στο NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004, μετρώντας περισσότερες από 1.000 συμμετοχές στη Λίγκα.
Στα 15 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, είχε 10.3 πόντους με 46% ευστοχία, 5.9 ριμπάουντ και 1.5 κόψιμο κατά μέσο όρο. Κατατάσσεται στους 40 πρώτους στην λίστα των μπλοκ όλων των εποχών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιος - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας
09:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία
09:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Φώκια μπήκε σε... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε φωτογραφίες
08:56 ∙ WHAT THE FACT
Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως
06:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος
07:28 ∙ ΚΑΙΡΟΣ