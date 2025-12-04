Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς

Ο Έλντεν Κάμπελ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, «βυθίζοντας» στη θλίψη τον κόσμο του NBA.

Ο φόργουορντ / σέντερ είχε επιλεγεί στο Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς και κέρδισε ένα πρωτάθλημα στο NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004, μετρώντας περισσότερες από 1.000 συμμετοχές στη Λίγκα.

Στα 15 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, είχε 10.3 πόντους με 46% ευστοχία, 5.9 ριμπάουντ και 1.5 κόψιμο κατά μέσο όρο. Κατατάσσεται στους 40 πρώτους στην λίστα των μπλοκ όλων των εποχών.