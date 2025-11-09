ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού, ο οποίος προστέθηκε στη μακριά λίστα των θυμάτων της τυφλής οπαδικής βίας.

Ο Μάριος Ρουμπής έχασε τη ζωή του, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11), με την ΚΑΕ ΑΕΚ να τιμά την μνήμη του πριν την έναρξη του ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ.

Μέσα σε ένα έντονο συγκινησιακά κλίμα, τα μέλη των «κιτρινόμαυρων» πήγαν κι άφησαν λουλούδια στο πέταλο, από το οποίο παρακολουθούσε τους αγώνες ο Μάριος.

Επίσης, πριν από το τζάμπολ του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ενώ οι παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά της οπαδικής βίας, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Όλοι μαζί, ΜΙΑ ομάδα απέναντι στη βία».

