AEK: «Εγώ είμαι εδώ», ξεκαθάρισε ο Σάκοτα – Εκτός προπόνησης Γκρέι και Σίλβα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα όσον αφορά στην παραμονή του στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ – Μετ’ εμποδίων η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Βαγγέλης Πάτας

Ντράγκαν Σάκοτα ΑΕΚ
INTIME SPORTS
2'
Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν απογοητευμένος κι εκνευρισμένος με τη διαιτησία του αγώνα στο Περιστέρι.

Τα φάουλ (18-28) κι οι βολές (31-14) αποτέλεσαν ένα ξεκάθαρο δείγμα των διαφορετικών κριτηρίων που είχαν οι Πιτσίλκας, Σκανδαλάκης και Μηλαπίδης στην αναμέτρηση του «Ανδρ. Παπαδρέου».

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν αιτία να «γεννηθούν» φήμες, που ήθελαν τον Σάκοτα να κάνει δεύτερες σκέψεις όσον αφορά στην παρουσία του στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων». Ο έμπειρος τεχνικός με δήλωσή του ξεκαθάρισε τα πράγματα, υπογραμμίζοντας ότι: «είμαι εδώ».

Η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα

«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι «εν θερμώ» για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: «Μήπως να πρέπει να φύγω;»

Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.

Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.

Σας ευχαριστώ…»

Με δύο απουσίες η προετοιμασία για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Μετ’ εμποδίων ξεκίνησε η προετοιμασία της «Ένωσης», για το κυριακάτικο, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Ο Σάκοτα δεν είχε στη διάθεσή του τούς ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα. Αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση και τέθηκαν προσώρας εκτός μάχης, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

AEK: «Εγώ είμαι εδώ», ξεκαθάρισε ο Σάκοτα – Εκτός προπόνησης Γκρέι και Σίλβα

