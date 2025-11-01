Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

Ενώ το σερί της ΑΕΚ «έσπασε», το αρνητικό του Πανιώνιου συνεχίζεται. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ηττήθηκε στη Ρόδο από τον Κολοσσό με 78-76, με τον Χρυσικόπουλο να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για τους γηπεδούχους. Έτσι οι «κυανέρυθροι» συνεχίζουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Η 5η αγωνιστική της GBL άρχισε με την ΑΕΚ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Υπεύθυνο το Περιστέρι, με την ομάδα των δυτικών προαστίων να επικρατεί 79-66 της Ένωσης με «όπλο» την εξαιρετική άμυνα.

