Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» με καθοριστικό Μπάρτλεϊ
Η ΑΕΚ «λύγισε» 71-69 τη Λεβίτσε στη Σλοβακία, έχοντας καθοριστικό τον Φρανκ Μπάρτλεϊ κι έκανε το «3 στα 3» στον όμιλο της στο Basketball Champions League.
Το αήττητο της στο BCL διατήρησε η «Ένωση», η οποία πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς.
