Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» με καθοριστικό Μπάρτλεϊ

Το αήττητο της στο BCL διατήρησε η «Ένωση», η οποία πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας