Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπακού επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα με ασθενοφόρο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Βόλο

Δημήτρης Δρίζος

Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό πόδι του.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών με την ιατρική ομάδα του Ολυμπιακού.
  • Η μετεγχειρητική πορεία του παίκτη εξελίσσεται ομαλά και έχει ξεκινήσει σταδιακή αποκατάσταση.
  • Ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής του Ελ Κααμπί στους αγωνιστικούς χώρους είναι περίπου 7 μήνες.
  • Ο παίκτης πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν.
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Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του πόδι (κνήμη και περόνη) υποβλήθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά και τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο Πανθεσσαλικό, ενώ πλέον ο Μαροκινός στράικερ ξεκινά τον μεγάλο αγώνα για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο 33χρονος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (05/09) με ασθενοφόρο, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής ιατρό του Ολυμπιακού, κ. Χρήστο Θέο.

Το πρωί της Κυριακής (06/09), ο κ. Θέος και η ιατρική ομάδα του ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών, με τη μετεγχειρητική πορεία του ποδοσφαιριστή να εξελίσσεται ομαλά.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο παίκτης μπαίνει πλέον στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.

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