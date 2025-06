ΑΙ στην επιχείρηση: Καινοτομία με ασφάλεια ή ρίσκο χωρίς όρια;

Από εργαλεία που βοηθούν στην παραγωγή περιεχομένου μέχρι εφαρμογές που αυτοματοποιούν χρονοβόρες διαδικασίες, το AI εξελίσσεται από τεχνολογικό… trend σε βασικό εργαλείο εργασιών.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 76% των εργαζομένων σε ΜμΕ δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI στις καθημερινές εργασίες τους, ενώ σε κάποιους κλάδους το ποσοστό αγγίζει το 86%. Η Ελλάδα από την πλευρά της, αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 10,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά αυτή η εξέλιξη δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις.

Η νέα απειλή: Bring Your Own AI

Καθώς οι εργαζόμενοι αναζητούν έξυπνα εργαλεία που θα τους κάνουν πιο παραγωγικούς, πολλοί στρέφονται σε ελεύθερα διαθέσιμες εφαρμογές AI -χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του IT τμήματος. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως Bring Your Own AI (BYOAI), αποτελεί ήδη σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις. Μερικά στοιχεία, που προκύπτουν από έρευνες, εγείρουν έντονες ανησυχίες. Ενδεικτικά:

Το 75% των εργαζομένων παγκοσμίως χρησιμοποιεί εργαλεία AI χωρίς επίσημη πολιτική από τον εργοδότη.

Το 84% έχει -άθελά του- αποκαλύψει ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα μέσω τέτοιων εργαλείων.

Το 68% των IT auditors αναμένει αύξηση των κινδύνων ασφαλείας από την AI τον επόμενο χρόνο.

Η ανεξέλεγκτη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, προβλήματα συμμόρφωσης με το GDPR και απώλεια ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες.

Copilot: Έξυπνη υιοθέτηση AI, με όρους ασφάλειας

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν συστηματικά και ασφαλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Το Microsoft 365 Copilot ξεχωρίζει ως μία λύση που συνδυάζει καινοτομία και προστασία, καθώς ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα του Microsoft 365 -από το Word και το Outlook μέχρι το Teams και τις υπόλοιπες εφαρμογές παραγωγικότητας. Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν αποθηκευμένα εντός του εταιρικού tenant και δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων AI, διασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα γίνεται μέσω του Microsoft Graph API, σεβόμενη απόλυτα τις πολιτικές και τα επίπεδα δικαιωμάτων του οργανισμού.

Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς προστασίας από κακόβουλο ή επικίνδυνο περιεχόμενο, καθώς και δικλείδες ασφαλείας ενάντια σε jailbreaking και διαρροές.

Το Copilot συμμορφώνεται πλήρως με το GDPR και την EU Data Boundary, προσφέροντας ένα αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας, προσαρμοσμένο στις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Εν ολίγοις, πρόκειται για έναν «έξυπνο βοηθό» που γνωρίζει και τηρεί τις πολιτικές του οργανισμού, χωρίς να παραβιάζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Ο ρόλος του Vodafone Business: Από την τεχνολογία στη στρατηγική υλοποίηση

Η επιλογή του σωστού εργαλείου είναι σημαντική. Η επιλογή του σωστού συνεργάτη, όμως, είναι καθοριστική.

Το Vodafone Business, ως πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft για λύσεις Modern Work και Copilot, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενσωμάτωσης του AI στο επιχειρησιακό περιβάλλον, αξιολογήσεις ετοιμότητας (readiness assessments) για κάθε οργανισμό, τεχνογνωσία σε cloud, data governance και ασφάλεια, καθώς και συνεχή υποστήριξη για την ορθή και ασφαλή μετάβαση στη νέα εποχή εργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Αρκεί να αξιοποιηθεί με δομημένο τρόπο, με τις σωστές ασφαλιστικές δικλείδες και μέσα σε ένα αξιόπιστο οικοσύστημα.

Δείτε εδώ πώς το Vodafone Business και το Microsoft 365 Copilot μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο που εργάζεστε με ασφάλεια.