Η παλιά οθόνη δεν είναι για τα σκουπίδια: 7 τρόποι για να της δώσετε δεύτερη ευκαιρία

Μία παλιά οθόνη υπολογιστή, δεν είναι για πέταμα.

Με τα χρόνια, έχουν γίνει σχεδόν παρωχημένη τεχνολογία, γιατί αν και δεν φαίνεται, εξακολουθούν να έχουν απλές και χρήσιμες εφαρμογές, ακόμη και το 2025. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν η εισαγωγή οθόνης είναι VGA, ορισμένες από τις συνιστώμενες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογέα VGA-HDMI.

Εφαρμογή παλαιού μόνιτορ το 2025

Πριν δημιουργήσετε σκουπίδια, εξετάστε αυτές τις επιλογές για χρήση.

Οθόνη για την κουζίνα:

Εάν χρειάζεστε μια μεγάλη οθόνη στην κουζίνα για ψυχαγωγία, ίσως είναι καιρός να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη και έναν αναγνώστη ροής για να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι αρκετό για να παρακολουθήσετε ακόμη και ένα κανάλι.

Αναγνώστη πολυμέσων:

Με έναν παίκτη ροής και μερικά μεγάφωνα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα vintage περιβάλλον στο χώρο εργασίας σας.

Επιτήρηση:

αυτή η ιδέα ξεχωρίζει για το γεγονός ότι σας δίνει την αίσθηση ότι έχετε ένα κέντρο επιτήρησης στο σπίτι σας. Απλά θα χρειαστείς κάμερες.

Κέντρο πληροφοριών:

όπως στην περίπτωση του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων, στη δεύτερη οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τον καιρό, το ρολόι, το χρονόμετρο, το ημερολόγιο και ακόμη και τα νέα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Δεύτερη τηλεόραση στο στούντιο:

αν ζείτε με κάποιον, σίγουρα θέλατε να δείτε μια ταινία ή να παίξετε στην κονσόλα, αλλά η τηλεόραση ήταν απασχολημένη. Μια δεύτερη οθόνη λύνει εύκολα αυτό το πρόβλημα.

Πρόσθετη οθόνη:

εάν ο φορητός υπολογιστής σας είναι πολύ μικρός και χρειάζεται περισσότερο χώρο για προβολή, μια πρόσθετη οθόνη μιας παλιάς οθόνης είναι μια εξαιρετική επιλογή που δεν απαιτεί πρόσθετο κόστος.

Ευφυής καθρέφτης:

Αν και αυτό απαιτεί περισσότερη γνώση και χρόνο, μπορεί να μετατρέψει την παλιά σας οθόνη σε έναν έξυπνο καθρέφτη.