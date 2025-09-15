Η ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα των τελευταίων τριών μηνών ξεκίνησε στη Γη - Πώς μας επηρεάζει

Η Γη βιώνει την ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα των τελευταίων τριών μηνών, το επίπεδο της οποίας πλησιάζει την κατηγορία G3, σύμφωνα με το Εργαστήριο Ηλιακής Αστρονομίας του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (IKI) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Το γεγονός, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξελίσσεται με φόντο μια αξιοσημείωτη αύξηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου που προκαλείται από την πτώση του πλανήτη στη ζώνη δράσης μιας μεγάλης στεφανιαίας τρύπας. Αν και αυτό το φαινόμενο είχε γενικά προβλεφθεί πριν από λίγες ημέρες, η ισχύς του ήταν απροσδόκητη και υπερβαίνει σημαντικά τους υπολογισμούς - το μέγιστο επίπεδο αναμενόταν μόνο γύρω στο G1. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι την τελευταία φορά που παρατηρήθηκε καταιγίδα συγκρίσιμης έντασης ήταν 1-2 Ιουνίου, δηλαδή πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.

Η αρχική πρόβλεψη για τη διάρκεια της επιδείνωσης της γεωμαγνητικής κατάστασης για περίοδο 4 έως 6 ημερών παραμένει σε ισχύ και η πλήρης εξομάλυνση της κατάστασης στο διάστημα κοντά στη Γη αναμένεται όχι νωρίτερα από την Πέμπτη-Παρασκευή. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες εξηγούν ότι η πρόσκρουση των στεφανιαίων οπών είναι εξαιρετικά ασταθής και συνήθως αποτελείται από μια σειρά μεμονωμένων εκρήξεων που διαρκούν αρκετές ώρες, μεταξύ των οποίων υπάρχει μια προσωρινή βελτίωση. Ως βασικό σενάριο, θεωρείται ότι το τρέχον ισχυρό κύμα θα τελειώσει τις επόμενες 6-9 ώρες.

Οι μαγνητικές καταιγίδες θεωρούνται ύποπτες για την ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορεί να προκαλέσουν διακυμάνσεις στην αρτηριακή πίεση, πόνο στις αρθρώσεις και ακόμη και αίσθημα ασφυξίας. Επιπλέον, συχνά σημειώνονται διαταραχές ύπνου, μειωμένη συγκέντρωση, αυξημένη ευερεθιστότητα και κόπωση.

Η αιτία αυτού του κοσμικού φαινομένου ονομάζεται μια μεγάλη στεφανιαία τρύπα στον Ήλιο, η οποία βρίσκεται τώρα στο κεντρικό τμήμα του ηλιακού δίσκου που είναι ορατό από τη Γη.