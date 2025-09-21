Σπουδαία ανακάλυψη: Εντοπίστηκε μαύρη τρύπα 12,8 δισ. έτη φωτός από τη Γη

Οι αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο ακτίνων Χ Chandra, εντόπισαν με επιτυχία μια μαύρη τρύπα που βρίσκεται περίπου 12,8 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, η οποία σχηματίστηκε μόλις 920 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Αυτή η μαύρη τρύπα έχει μάζα ίση με ένα δισεκατομμύριο φορές τη μάζα του Ήλιου και η φωτεινότητά της υπερβαίνει αυτή οποιασδήποτε μαύρης τρύπας που έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα στο πρώιμο σύμπαν.

Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε έναν ενεργό και φωτεινό γαλαξία με την ονομασία RACS J0320-35. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι η μαύρη τρύπα μεγαλώνει με ρυθμό 2,4 φορές μεγαλύτερο από το όριο Eddington, ένα όριο που μέχρι τώρα θεωρούnταν αδύνατο να ξεπεραστεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η μαύρη τρύπα συσσωρεύει μεταξύ 300 και 3.000 ηλιακές μάζες υλικού ετησίως. Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί σημάδια από πίδακες σωματιδίων που ταξιδεύουν με ταχύτητες κοντά σε αυτές του φωτός, υποδηλώνοντας έντονη δραστηριότητα από αυτό το κοσμικό αντικείμενο.

Η NASA θεωρεί αυτή την ανακάλυψη ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση του πώς σχηματίστηκαν και μεγάλωσαν γρήγορα οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες στις πρώτες εποχές του σύμπαντος μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.