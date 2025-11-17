Photobombing στον ήλιο: Αστροφωτογράφος απαθανατίζει μια μοναδική εικόνα

Μία συγκλονιστική φωτογραφία που δίνει νέα διάσταση στο Photobombing αποτυπώνει ο αστροφωτογράφος Andrew McCarthy, σε μία επίδειξη σχολαστικού σχεδιασμού και συγχρονισμού.

Ο McCarthy με μεγάλη εμπειρία στη σύνθεση αστροφωτογραφίας με ακριβείς αστρονομικούς υπολογισμούς έκανε δυνατή αυτή την σχεδόν αδύνατη λήψη. Φωτογράφισε έναν φίλο του να κάνει ελεύθερη πτώση ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο.

Χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο ηλιακό τηλεσκόπιο εξοπλισμένο για να καταγράφει τον Ήλιο σε φως υδρογόνου-άλφα, το οποίο αναδεικνύει τις λεπτομέρειες της ηλιακής ατμόσφαιρας, ο McCarthy κατέγραψε όχι μόνο τη στιγμή της πτώσης, αλλά και τις περίπλοκες υφές και τη δραστηριότητα στην επιφάνεια του Ήλιου.

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive.



This might be the first photo of it's kind in existence. See a video of this moment in the reply ? pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

«Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φωτογραφία του είδους της που υπάρχει», δήλωσε ο McCarthy.

Η σιλουέτα του φίλου του αστροφωτογράφου, που αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πτώσης, συνδυάζει τη συγκίνηση του skydiving με το μεγαλείο του πλησιέστερου άστρου μας.

Για να καταγραφεί το γεγονός, ήταν απαραίτητο να συγχρονιστεί η ακριβής χρονική στιγμή της πτώσης με τη θέση του Ήλιου, ώστε η τροχιά του αλεξιπτωτιστή να τέμνει τον ηλιακό δίσκο όπως φαίνεται από τη Γη.

The moment of the jump, captured in hydrogen alpha light to resolve the sun’s atmosphere.



We decided to release the photo in print- both as an up close shot and showing the full disc of the sun, which you can see here: https://t.co/K4DovGV4ni pic.twitter.com/hYHg7rZXdK — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Ο εντατικός σχεδιασμός περιελάμβανε τον υπολογισμό των τροχιών, τη λήψη υπόψη των ατμοσφαιρικών συνθηκών και την ακριβή ευθυγράμμιση του τηλεσκοπίου, αποδεικνύοντας τη συγχώνευση της τέχνης, της επιστήμης και της ανθρώπινης συντονισμένης δράσης.

Η εικόνα και το βίντεο που προέκυψαν, τα οποία ο McCarthy μοιράστηκε με τους λάτρεις του διαστήματος, έγιναν viral, προκαλώντας δέος για την τεχνική δεξιότητα που κατέγραψε ένα εξαιρετικό, αλλά φευγαλέο στιγμιότυπο.