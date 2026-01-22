Έπεσε το Twitter – Δεν φορτώνει η πλατφόρμα σε εκατομμύρια χρήστες

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Twitter (νυν X) εντοπίζονται στην Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας αδυνατούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη σύνδεση και την αναζήτηση, ενώ, οι πρώτες αναφορές έγιναν λίγο μετά τις 19:10, σύμφωνα με το downdetector.com, το «εργαλείο» εντοπισμού προβλημάτων και διακοπών λειτουργίας όλων των ψηφιακών υπηρεσιών.