5 ρυθμίσεις που κάνω σε κάθε κινητό Android για να αυξήσω την παραγωγικότητά μου

Snapshot Η χρήση εφαρμογής εκκίνησης όπως το Niagara Launcher μειώνει την απόσπαση προσοχής με τη μινιμαλιστική και ασπρόμαυρη εμφάνιση, οργανώνοντας τις ειδοποιήσεις και τις εφαρμογές πιο αποτελεσματικά.

Η διαχείριση ειδοποιήσεων επιτρέπει την απενεργοποίηση των μη σημαντικών, μειώνοντας τη συνεχή λήψη τους.

Οι Λειτουργίες του κινητού επιτρέπουν τον προγραμματισμό ωρών απενεργοποίησης ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τα όρια χρήσης εφαρμογών μέσω χρονοδιακοπτών βοηθούν στον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης και προάγουν πιο παραγωγικό χρόνο εκτός κινητού.

Οι γρήγορες ρυθμίσεις απλοποιούν την πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, μειώνοντας την ανάγκη για ξεκλείδωμα και περιήγηση σε πολλές επιλογές.

Έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό. Ανοίγεις να δεις τι ήρθε και καταλήγεις να ανοιγοκλείνεις εφαρμογές, να σκρολάρεις βλέποντας reel και βιντεάκια και από τα δύο λεπτά που χρειάστηκε η αρχική ειδοποίηση που σου ήρθε, έχεις ξοδέψει πάνω από μια ώρα μπροστά από την οθόνη. Σου θυμίζει κάτι;

Ένα κινητό τηλέφωνο είναι ένα άκρως χρήσιμο εργαλείο, μπορεί όμως να αποσπάσει τόσο την προσοχή του χρήστη, καταλήγοντας περισσότερο ως μέσο σπατάλης χρόνου, παρά ως ένα βοήθημα της δουλειάς και της καθημερινότητάς μας.

Υπάρχουν, ωστόσο, πέντε τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε τον χρόνο που ξοδεύουμε στο κινητό, ιδίως αν αυτό είναι Android.

Αλλαγή στην εφαρμογή εκκίνησης (launcher)

Αρκετοί είναι αυτοί που προτείνουν την εγκατάσταση άλλων εφαρμογών εκκίνησης (launchers), τρίτων κατασκευαστών και όχι αυτή που έχει το κινητό κατασκευαστικά. Από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές εκκίνησης είναι το Niagara Launcher που κάνει το τηλέφωνο να φαίνεται πιο μινιμαλιστικό, λιγότερο ακατάστατο και λιγότερο πολύχρωμο, καθώς τα χρώματα ανέκαθεν τραβάνε την προσοχή περισσότερο και πιο γρήγορα, κάτι που ωθεί τους χρήστες να εξερευνούν, σχεδόν αενάως, τον απέραντο ψηφιακό κόσμο που βρίσκεται μπροστά τους.

Σύμφωνα με χρήστες του Niagara Launcher, η εφαρμογή τους βοηθά να είναι πιο προσεκτικοί στο πότε και πώς χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους, ενώ αναφέρουν ότι η αρχική οθόνη δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια λίστα με οκτώ εφαρμογές που χρησιμοποιούν πιο συχνά.

Η εφαρμογή οργανώνει την αρχική σελίδα με τέτοιο τρόπο και με ασπρόμαυρη παλέτα που δεν ενεργοποιεί το μυαλό των χρηστών τόσο γρήγορα όσο μια πολύχρωμη διάταξη. Επίσης, η προβολή των εφαρμογών είναι απλά μια μεγάλη λίστα και όχι εικονίδια στα οποία μπορείς να πατήσεις απλά πολύ εύκολα. Το Niagara έχει επίσης ρύθμιση για τις ειδοποιήσεις, επιτρέποντας την ομαδοποίησή τους, έτσι ώστε οι μη επείγουσες να έρχονται κάθε έξι ώρες αντί για κάθε πέντε λεπτά.

Διαχείριση ειδοποιήσεων

Τα smartphone είναι γεμάτα εφαρμογές. Και εφαρμογή σημαίνει ειδοποιήσεις, οι οποίες συνήθως «χτυπάνε» κάθε πέντε λεπτά, πράγμα που μας αποσυντονίζει, καθώς με το κινητό να χτυπάει δίπλα μας κάθε τρεις και λίγο, χάνουμε την εστίαση και τον ειρμό μας.

Πέρα από την ομαδοποίηση των ειδοποιήσεων που περιγράφηκε παραπάνω με το Niagara, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη όσων δεν είναι πραγματικά χρήσιμες.

Για παράδειγμα, έχετε μία εφαρμογή ενός καταστήματος πώλησης ρούχων. Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό να χτυπάει συνεχώς το τηλέφωνό σας για τις προσφορές, τις εκπτώσεις, τις προτάσεις και για ό,τι άλλο στέλνει ειδοποίηση η εφαρμογή; Μπορείτε, λοιπόν, να μπείτε στις ρυθμίσεις του κινητού, στο πεδίο των ειδοποιήσεων και να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από όσες εφαρμογές δεν σας προσφέρουν τίποτα.

Λειτουργίες

Μένοντας λίγο ακόμα στο κομμάτι ελέγχου των ειδοποιήσεων, καθώς ο ήχος του κινητού όταν τις λαμβάνουμε και ο φωτισμός της οθόνης, μπορούν όντως να μας αποσυντονίσουν, εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε: να επιλέξουμε ποιες ώρες της ημέρας θα λαμβάνουμε τι. Και εδώ μπαίνουν οι Λειτουργίες του κινητού.

Υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές που τις χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους λόγους. Για παράδειγμα, υπάρχουν εφαρμογές, όπως το Teams, που τη χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο για τη δουλειάς μας. Αντίστοιχα, υπάρχουν και εφαρμογές που τις χρησιμοποιούμε για προσωπικούς λόγους. Για παράδειγμα το Instagram είναι μια τέτοια.

Στην ενότητα Λειτουργίες, λοιπόν, του κινητού μπορούμε να ρυθμίσουμε τις ώρες κατά τις οποίες δεν θέλουμε να λαμβάνουμε τις ειδοποιήσεις μιας εφαρμογής. Ενώ η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων που περιγράφηκε προηγουμένως αφορά τη μόνιμη απενεργοποιήση, οι Λειτουργίες μας επιτρέπουν να ορίσουμε ωράριο. Μπορούμε, δηλαδή, να ορίσουμε την απενεργοποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά από την ώρα του σχολάσματος μέχρι την επόμενη μέρα που θα ξαναπάμε στο γραφείο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για εφαρμογές προσωπικής χρήσης εν ώρα εργασίας, για να μην αποσυντονιζόμαστε.

Όρια εφαρμογών

Όλα καλά μέχρι εδώ για το πόσες και ποιες ειδοποιήσεις θα λαμβάνουμε, η «άβυσσος» του διαδικτύου και των εφαρμογών, όμως, είναι ακόμα εκεί και μας περιμένει. Υπάρχει και για αυτό λύση, όμως, καθώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το όριο για τη χρήση κάθε εφαρμογής.

Μπαίνετε σε μια εφαρμογή απλά για λίγο και καταλήγετε να βλέπετε reel με πάντα να πέφτουν από δέντρα; Ή σκυλιά να αγκαλιάζονται με μωρά; Ή τρόπους οργάνωσης του ψυγείου; Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, μπείτε στο Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι > Χρονοδιακόπτες εφαρμογών και πατήστε το εικονίδιο κλεψύδρας δίπλα σε μια εφαρμογή της επιλογής σας για να ορίσετε ένα χρονοδιακόπτη.

Έτσι, όσο είστε σε μια εφαρμογή, αν τελειώσει ο χρόνος η εφαρμογή κλείνει και γίνεται γκρι, ώστε να μην μπορείτε να την ανοίξετε ξανά. Δεν είναι τόσο απειλητικό όσο ακούγεται, καθώς μπορεί να αλλάξει πάραυτα πάλι από τις ρυθμίσεις, ωστόσο δεν είναι αυτό το νόημα. Όταν κάτι φτάσει στο όριο, είναι απλά ένα σημάδι ότι μπορείτε να περάσετε τον χρόνο σας με κάτι πιο παραγωγικό από το κινητό.

Γρήγορες Ρυθμίσεις

Η τελευταία πρόταση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο οι προηγούμενες. Μπορεί απλά να απλουστεύσει κάποιες λειτουργίες του κινητού μας και αφορά τις γρήγορες ρυθμίσεις. Σέρνοντας προς τα κάτω και βλέποντας τον πίνακα ελέγχου του κινητού μπορούμε να βάλουμε κάποιες συντομεύσεις για ρυθμίσεις που χρησιμοποιούμε συχνότερα, όπως η ενεργοποιήση του Bluetooth.

Αντί να πρέπει δηλαδή να ξεκλειδώσουμε το κινητό, να μπούμε στις Ρυθμίσεις, στα Bluetooth και να κάνουμε ενεργοποίηση, μπορούμε απλά να σέρνουμε την οθόνη προς τα κάτω και να τα ενεργοποιούμε με ένα κλικ.

Ίσως, όντως, να μην επηρεάζει άμεσα τον χρόνο που ξοδεύουμε στο κινητό, μπορεί όμως να βοηθήσει στην αντίληψη του κινητού ως εύχρηστο εργαλείο και όχι ως προέκταση του χεριού μας. Ξεκλειδώνοντας το κινητό για να ενεργοποιήσουμε τα Bluetooth, έχουμε και πρόσβαση στις εφαρμογές που «ρουφάνε» τις ώρες μας. Με ένα σύρσιμο και ένα κλικ, όμως, μπορεί να κάνουμε όντως μόνο αυτό που χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα. Και να μην ξεκλειδώσουμε το κινητό απλά για τα Bluetooth, καταλήγοντας να βλέπουμε βίντεο με τους Μαορί πριν από αγώνα της Νέας Ζηλανδίας.

