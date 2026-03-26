Μελέτη ανατρέπει βασική αντίληψη για τον χρόνο που περνάτε στο κινητό σας

Σε ένα ανατρεπτικό συμπέρασμα κατέληξε μία 7μηνη μελέτη από το Aalto στη Φινλανδία, για τον αντίκτυπο που έχει ο χρόνος που περνάμε στην οθόνη του κινητού μας.

«Ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην οθόνη έχει σημασία, αλλά οι πιο συχνοί χρήστες δεν είναι και οι πιο επιβαρυμένοι», λέει ο διδακτορικός ερευνητής Χένρικ Λασίλα.

«Αυτοί που αισθάνονται πιο καταβεβλημένοι είναι εκείνοι που επιστρέφουν στο κινητό τους ξανά και ξανά για σύντομα διαστήματα.»

Η μελέτη παρακολούθησε την ψηφιακή συμπεριφορά σχεδόν 300 ενηλίκων στη Γερμανία σε smartphone και υπολογιστές.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αποσπασματική χρήση συμβαίνει συχνότερα σε κινητές συσκευές και ειδικά στην ανταλλαγή μηνυμάτων. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση ενός σύντομου κλιπ, το κλείδωμα της οθόνης και μετά η επιστροφή λίγα λεπτά αργότερα—μοτίβα που δημιουργούν κενά και συνεχή εναλλαγή εργασιών.

Αυτές οι «εκρηκτικές» ρουτίνες συσχετίστηκαν πιο έντονα με το αίσθημα υπερέντασης, ακόμη και όταν ο συνολικός χρόνος που αφιερώθηκε σε συσκευές ήταν παρόμοιος.

«Νιώθουμε υπερφορτωμένοι όταν δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες και το μυαλό μας αισθάνεται «γεμάτο» ή αγχωμένο», λέει ο Λασίλα. «Η υπερφόρτωση πληροφοριών συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο έλεγχο - έναν φαύλο κύκλο».

Αν και η μελέτη δεν αντιμετωπίζει άμεσα το ερώτημα γιατί ο αποσπασματικός έλεγχος είναι τόσο αγχωτικός, ο Λασίλα προτείνει ότι η εναλλαγή εργασιών έχει αναγνωριστεί σε άλλες μελέτες ως ιδιαίτερα γνωστικά κουραστική.

Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και η κατακερματισμένη χρήση συχνά περιλαμβάνει μηνύματα, η μελέτη διαπίστωσε ότι ο περισσότερος χρόνος που αφιερώνεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων δεν αντιστοιχεί από μόνος του σε υψηλότερη ψηφιακή υπερφόρτωση. Αντίθετα, ήταν οι σύντομες, συχνές επιστροφές στη συσκευή που είχαν μεγαλύτερη σημασία.

Δύσκολες συνήθειες να κόψετε

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν αισθάνονται μια αίσθηση ψηφιακής υπερφόρτωσης.

Η νέα μελέτη βρήκε ελάχιστα στοιχεία για αυτό.

«Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», λέει η καθηγήτρια Janne Lindqvist.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρήση της συσκευής και το αίσθημα υπερφόρτωσης είναι στενά συνυφασμένα με την καθημερινή ρουτίνα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αλλαγή τους.

Μια πρακτική ιδέα είναι ένας «ιχνηλάτης μικρο-ελέγχου» που θα έδειχνε στους χρήστες πόσο συχνά επιστρέφουν στα τηλέφωνά τους.

Σε μια μελέτη παρακολούθησης που βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση από ομοτίμους, η ομάδα διαπιστώνει επίσης ότι η υπερφόρτωση συσχετίζεται με ψυχολογικό στρες, αρνητικά συναισθήματα και άγχος.

Η εργασία, «Σταματήστε να ασχολείστε με το τηλέφωνό σας και βγείτε εκτός σύνδεσης», θα παρουσιαστεί στο CHI 2026.