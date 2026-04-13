Συνεχίζεται η «μάχη» στην αγορά των smartphones – Η Apple στην κορυφή, δεύτερη η Samsung

H αγορά των smartphones υποχώρησε ελαφρώς τους πρώτους μήνες του 2026, ωστόσο, η Apple βρέθηκε στην κορυφή, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας αναλύσεων, Counterpoint Research.

Τα νέα στοιχεία αφορούν το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο 2026 και προκύπτει ότι η Apple είδε μία αύξηση της τάξεως του 5% στις αποστολές smartphones σε ετήσια βάση. Μάλιστα, ορισμένοι κατασκευαστές smartphones σημείωσαν πτώση έως και 19%.

Η Apple είχε το 21% του μεριδίου της αγοράς το α’ τρίμηνο του 2026 και σε αυτό έπαιξαν ρόλο τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro / Pro Max, ενώ, είδε ανάπτυξη και σε αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία.

Επίσης, ανάπτυξη είδε και η Google, αλλά και η εταιρία Nothing με 14% και 25% αντίστοιχα. Η Samsung είχε την δεύτερη θέση με το 20% της αγοράς, ενώ, ακολούθησαν οι Xiaomi, Oppo, Vivo και άλλες εταιρείες του χώρου.