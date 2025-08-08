36 ώρες στην Κεφαλονία: Εξερευνώντας το «διαμάντι» των Επτανήσων

Ενώ άλλα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να αγωνίζονται με την υπερβολική τουριστική ανάπτυξη, η Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο από τα Ιόνια Νησιά, έχει σε μεγάλο βαθμό ξεφύγει από την πολυτέλεια και τη φρενίτιδα, αναφέρουν οι «New York Times».

Το κεντρικό της σημείο είναι το όρος Αίνος, ύψους 5.341 ποδιών, που βρίσκεται μέσα στο μοναδικό εθνικό πάρκο σε ελληνικό νησί. Οι πλαγιές του βουνού, όπου παράγονται τα φημισμένα σταφύλια ρομπόλα της Κεφαλονιάς, μετατρέπονται σε λόφους που συναντούν μια καταπληκτική κυανή θάλασσα, που γίνεται πιο φωτεινή από τα λαμπερά ιζήματα των γύρω ασβεστολιθικών βράχων.

Η Κεφαλονιά προσφέρει εντυπωσιακά τοπία, ανεπιτήδευτη γοητεία και την υπόσχεση ότι μπορείτε να βρείτε μια αρκετά ήσυχη παραλία οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Unsplash

Οι νότιες παραλίες της Κεφαλονιάς είναι αμμώδεις με ρηχά νερά (οι βόρειες τείνουν να είναι βοτσαλωτές, με βαθιά γαλάζια νερά). Κάντε μια χαλαρωτική βουτιά στη γραφική και φιλική προς τα παιδιά παραλία Πλατύς Γιαλός. Είναι μια λιγότερο πολυσύχναστη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη γειτονική παραλία Μακρύς Γιαλός. Και οι δύο βρίσκονται στο ανεπιτήδευτο χωριό Λάσση, κοντά στο αεροδρόμιο. Απλώστε μια πετσέτα ή νοικιάστε μια ξαπλώστρα (20 ευρώ, ή περίπου 23 δολάρια) στην λευκή άμμο. Για περισσότερη απομόνωση, οδηγήστε 20 λεπτά νοτιοανατολικά και κατεβείτε τα απότομα σκαλοπάτια προς τη μικρή παραλία Πεσάντα. Ένα ανεπτυγμένο μονοπάτι στα δεξιά της σκάλας οδηγεί σε έναν πιο αμμώδη όρμο.

Μην σας ξεγελάσει η παρέλαση των αλιευτικών σκαφών: οι Κεφαλονιώτες είναι λάτρεις του κρέατος. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό πιάτο του νησιού, η κρεατοπίτα, μια πίτα με κρέας και ρύζι τυλιγμένη σε φύλλο κρούστας με κανέλα και βότανα, συχνά περιέχει μοσχάρι, χοιρινό και αρνί. Μια από τις καλύτερες εκδοχές της βρίσκεται στην Παλιά Πλάκα, όπου σερβίρονται πίτες με χοιρινό και μοσχάρι (9,90 €) και με παστό μπακαλιάρο (10,50 €).

Unsplash

Αυτό το εστιατόριο σε στυλ καντίνας στο Αργοστόλι, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από την παραλία Πλατύς Γιαλός, είναι το μέρος όπου οι ντόπιοι πηγαίνουν για να απολαύσουν ελληνική σπιτική κουζίνα. Πριν κλείσει στις 6 μ.μ., γεμίστε το πιάτο σας με σαλάτα ντάκος, φτιαγμένη με ντομάτες και ψωμί κριθαριού ψημένο δύο φορές, στιφάδο κουνελιού με πολύ σκόρδο και κρεατόπιτα για να απολαύσετε στη βεράντα με θέα στο λιμάνι του Αργοστολιού.

Στη σκιά του όρους Αίνος βρίσκεται η κύρια αμπελουργική περιοχή του νησιού και η μόνη ζώνη που έχει οριστεί για την καλλιέργεια του σταφυλιού ρομπόλα της Κεφαλονιάς, το οποίο συνήθως παράγει ένα λευκό κρασί με γεύση πέτρας και λεμονιού. Τα οινοποιεία σε όλο το νησί προμηθεύονται ρομπόλα από εδώ, ενώ παράλληλα καλλιεργούν και άλλα σταφύλια, όπως το Gentilini Winery & Vineyards. Το κτήμα, που απέχει 12 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Παλιά Πλάκα, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον απόγονο ενός Ιταλού μηχανικού του 16ου αιώνα που στάλθηκε από τη Βενετία στην Κεφαλονιά για να οχυρώσει την πόλη της Άσσου. Σήμερα το διαχειρίζονται η κόρη του και ο σύζυγός της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κήπο, όπου οι επισκέπτες δοκιμάζουν κρασιά, τα παιδιά παίζουν και οι φίλοι συναντιούνται κάτω από τις ελιές, ως μια αγαπημένη επέκταση του σπιτιού τους (ποτήρια από 5 €, γευσιγνωσίες από 12 €).

Unsplash

Από τα νοτιοδυτικά, η Φτεριά και ο Μύρτος, πιθανώς οι πιο εντυπωσιακές ακτές του νησιού, απέχουν 40 λεπτά με το αυτοκίνητο από έναν δρόμο που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα πάνω από τη δυτική ακτογραμμή. Η Φτεριά είναι προσβάσιμη είτε με θαλάσσιο ταξί σε 10 λεπτά (20 € μετ' επιστροφής, αναχωρήσεις κάθε 20 λεπτά, με σειρά προτεραιότητας) από την παραλία της Αγίας Κυριακής, είτε με μια απαιτητική πεζοπορία 4,7 χιλιομέτρων από το μονοπάτι κοντά στο χωριό Ζόλα. Στη Ζόλα, πάρτε ένα μπολ ελληνικό γιαούρτι (10 €) και απολαύστε την πανοραμική θέα της ακτογραμμής στο Στού Τσαγκάρι. Ο Μύρτος, προσβάσιμος με αυτοκίνητο, είναι η πιο δημοφιλής παραλία (οι θέσεις στάθμευσης γεμίζουν γρήγορα), με ντους, τουαλέτες, μπαρ και ξαπλώστρες (από 10 €). Στο δρόμο για το Μύρτο, σταματήστε στο Μυρτίλο στην πόλη της Διβαράτας για ένα smoothie (από 4 €) και για να δείτε ελληνικά ρούχα και σχέδια στο γειτονικό Κουμάρο Κεφαλονιά. Τόσο το Φτέρι όσο και το Μύρτο μπορεί να έχουν ισχυρά ρεύματα και έντονα κύματα, οπότε να είστε προσεκτικοί αν κολυμπάτε.

Από το Μύρτο, απέχει 40 λεπτά με το αυτοκίνητο από την βορειότερη πόλη του νησιού, το Φισκάρδο. Με μεγάλο μέρος της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα να παραμένει ανέπαφη, η περιοχή του λιμανιού προσφέρει μια γεύση από το πώς ήταν κάποτε ολόκληρο το νησί: κτίρια με κεραμοσκεπές, παστέλ χρώματα και περίτεχνες λεπτομέρειες, πλαισιωμένα από βουκαμβίλιες, ευθυγραμμίζονται κατά μήκος της προκυμαίας με καφετέριες, ψαροταβέρνες και μπουτίκ (απλά κλείστε τα μάτια για να αγνοήσετε τα γιοτ). Αγοράστε καφτάνια με τυπωμένα μοτίβα στο Almyra Selections πριν γευματίσετε στο Roula’s Grill House. Ξεκινήστε με την ταραμοσαλάτα, ένα ελληνικό μεζέ από αλατισμένα και παστωμένα αυγά ψαριού (7 €) και τις γαρίδες σαγανάκι σε σάλτσα ντομάτας και φέτας (16 €), πριν επιλέξετε το τέλεια ψημένο κρέας ή θαλασσινά της αρεσκείας σας (18 έως 35 €). Στο δρόμο της επιστροφής προς το πάρκινγκ, πάρτε μια κουταλιά παγωμένο ελληνικό γιαούρτι στο παγωτατζίδικο Dodoni (από 2,30 €).

Unsplash

Το βόρειο άκρο της Κεφαλονιάς είναι πιο οικείο σε μέγεθος, με καταπράσινους, απόκρημνους όρμους που βλέπουν προς τα γειτονικά νησιά της Λευκάδας και της Ιθάκης, πατρίδα του Οδυσσέα του Ομήρου. Μερικοί από αυτούς τους όρμους, λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο από το Φισκάρδο, είναι προσβάσιμοι με σύντομες πεζοπορίες, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να τους εξερευνήσετε είναι με θαλάσσιο καγιάκ ή βάρκα. Για εύκολη πρόσβαση και καλύτερη ευκαιρία να δείτε τις απειλούμενες με εξαφάνιση μεσογειακές φώκιες της περιοχής, νοικιάστε ένα καγιάκ από το Fiskardo Kayaks (35 € για τρεις ώρες) στην πόλη. Μην παραλείψετε να κάνετε μια στάση στην βοτσαλωτή παραλία Κιμίλια, προσβάσιμη επίσης με πεζοπορία μισού μιλίου, για να ζήσετε τα όνειρά σας ως ναυαγοί. Εναλλακτικά, η κοντινή Regina’s Boats προσφέρει μηχανοκίνητα σκάφη που χωράνε έως και οκτώ άτομα (από 60 € την ημέρα).

Καθώς επιστρέφετε νότια προς το Αργοστόλι, κάντε μια γρήγορη παράκαμψη προς την Άσσο, μισή ώρα από το Φισκάρδο. Το μικρό χωριό είναι το πιο φωτογενές της Κεφαλονιάς: Πολύχρωμα σπίτια αγκαλιάζουν έναν κόλπο και εκτείνονται κατά μήκος ενός στενού ισθμού προς μια χερσόνησο στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Κάστρο της Άσσου, ένα βενετσιάνικο φρούριο του 16ου αιώνα. Κάντε μια βόλτα κατά μήκος της μικρής παραλίας του κόλπου, όπου μια χούφτα εστιατόρια σερβίρουν παραδοσιακά φαγητά. Πιείτε μια μπύρα Mythos στο Nefeli-Anait για να απολαύσετε τη θέα του κάστρου. Ή περπατήστε λίγα λεπτά μέχρι το λόφο στο 3 Wise Monkeys και παραγγείλετε το κοκτέιλ Anamnisis, φτιαγμένο από τζιν, βανίλια, σύκο, λάιμ και μαστίχα, ένα λικέρ φτιαγμένο από το χυμό του μαστιχόδεντρου (12 €), για να το απολαύσετε σε μια πέτρινη αυλή.

Unsplash

Η γαστρονομική προσφορά της Κεφαλονιάς είναι σαφώς χαμηλού προφίλ, αποτελούμενη κυρίως από απλές ταβέρνες. Αλλά αυτό αλλάζει σιγά-σιγά. Πέρυσι, το νησί υποδέχτηκε το εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας Terre Mouikis στο Αργοστόλι. Καθίστε στην αυλή, με τους ονειρεμένους ροζ τοίχους και τα πλακάκια στο πάτωμα, ή στην ταράτσα. Αφού ηγήθηκε της κουζίνας του βραβευμένου με αστέρι Michelin εστιατορίου Pied à Terre στο Λονδίνο, ο Κεφαλονιώτης σεφ Ασημάκης Χανιώτης ήθελε να φέρει την εκλεπτυσμένη του όραση στην πατρίδα του. Τα πιάτα του προσθέτουν μια άλλη διάσταση στις κλασικές κεφαλονιάτικες συνταγές. Για παράδειγμα, στο τσιγαρίδια, ένα παραδοσιακά απλό στιφάδο με άγρια χόρτα, ο κ. Χανιώτης προσθέτει πουρέ ντομάτας για φωτεινότητα και ψητή σουπιά για τραγανότητα (23 €). Οι επιλογές περιλαμβάνουν ένα μενού γευσιγνωσίας έξι πιάτων (70 €) καθώς και πιάτα à la carte.

Μετά το γεύμα, κάντε μια βόλτα στην οδό Ριζοσπάστη, η οποία διασχίζει την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, την πλατεία Βαλλιανού, πριν μετατραπεί σε έναν ταπεινό, πεζόδρομο εμπορικό δρόμο. Συνεχίστε τη βραδιά σας με ένα σπριτς σε κονσέρβα στο Holy Memas (6,50 €), δίπλα στο Terre Mouikis, ή παραγγείλετε ένα ποτήρι τοπικό πορτοκαλί κρασί (6 έως 35 €) και κέικ σιμιγδάλι με γεύση εσπεριδοειδών και γκανάζ από πικρή σοκολάτα (11 €) στο Oenops Wine Restaurant Cellar, που βρίσκεται στη γωνία. Η νυχτερινή ζωή της Κεφαλονιάς είναι πιο ήσυχη από αυτή των άλλων ελληνικών νησιών, αλλά αν ψάχνετε για πιο ζωντανή ατμόσφαιρα, καθίστε στο Entree All Day Bar, λίγα λεπτά με τα πόδια από το εστιατόριο, για να πάρετε μέρος σε ένα πάρτι με χορό μέχρι αργά το βράδυ (ποτά από 6 €).

Unsplash

Ο σεισμός του 1953 δεν κατέστρεψε μόνο κτίρια — η οροφή του σπηλαίου Μελισσάνη, λίγο έξω από την ανατολική πόλη της Σάμης, κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας την υπόγεια λίμνη του. Δέκα άτομα με βάρκες μεταφέρουν τους επισκέπτες από την είσοδο του σπηλαίου στο μεγαλοπρεπές εσωτερικό του (10 € για μια σύντομη περιήγηση με βάρκα). Σκεφτείτε να πάτε νωρίς: Κατά τους μήνες αιχμής, Ιούλιο και Αύγουστο, η αναμονή μπορεί να φτάσει τα 90 λεπτά μεταξύ 11 π.μ. και 2 μ.μ., όταν ο ήλιος μετατρέπει το νερό σε ακουαμαρίνα και είναι πιο φωτογενές. Για μια δροσερή βουτιά μετά την περιήγηση σε ένα άλλο σπήλαιο, κατευθυνθείτε προς το κοντινό σπήλαιο Ζερβάτη. Ο βραχώδης σχηματισμός, αν και πολύ λιγότερο μεγαλοπρεπής από το Μελισσάνη, είναι ευχάριστος με τον δικό του τρόπο: είναι κρυμμένος πίσω από μια ανώνυμη πράσινη πύλη σε μια κατοικημένη γειτονιά και απαιτεί μια σύντομη αλλά απότομη αναρρίχηση για να φτάσετε εκεί. Μόλις φτάσετε, μπορεί να έχετε την καθαρή πισίνα μόνο για εσάς (δωρεάν).

Εκτός από το ότι είναι η πρωτεύουσα των σπηλαίων της Κεφαλονιάς, η Σάμη φιλοξενεί δύο μικρά αλλά σημαντικά μουσεία, τα οποία απέχουν λίγα λεπτά οδικώς το ένα από το άλλο. Για μια βόλτα στην ιστορία του νησιού από την Εποχή του Χαλκού έως τη Βυζαντινή περίοδο, αφιερώστε μια ώρα στη νέα Αρχαιολογική Συλλογή της Σάμης (5 €), όπου σε τέσσερις αίθουσες εκτίθενται μυκηναϊκά αγγεία, ελληνιστικά κοσμήματα και ρωμαϊκά αγάλματα. Στο Ναυτικό Μουσείο της Σάμης (5 €), πιθανότατα θα σας υποδεχτεί ο ιδιοκτήτης του, Σωτήρης Μαρκετός, οι ιστορίες του οποίου είναι από μόνες τους λόγος για να το επισκεφθείτε: για την προσπάθειά του να πλεύσει στην Ιθάκη σε ηλικία 9 ετών με ένα σκάφος που έφτιαξε ο ίδιος (πριν τον σώσει ένας ψαράς), για τη δουλειά του ως ναυτικός μηχανικός στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και για την κατασκευή των ακριβών μοντέλων πλοίων του μουσείου. Αν θέλετε να περάσετε περισσότερο χρόνο στην παραλία, η εκπληκτική παραλία Αντίσαμος (ξαπλώστρες από 20 €) απέχει μόλις 10 λεπτά βορειοανατολικά της πόλης.

Unsplash

Κατευθυνθείτε προς την κοιλάδα της Ομάλας, ένα παραδεισένιο τοπίο με ελαιόδεντρα και κυπαρίσσια που δημιουργούν έντονη αντίθεση με τις ασβεστολιθικές κορυφές του όρους Αίνος. Εκεί, αποτίστε φόρο τιμής στον πολιούχο του νησιού, τον Άγιο Γεράσιμο, ο οποίος έζησε στην Κεφαλονιά στα μέσα του 16ου αιώνα και του οποίου τα λείψανα φυλάσσονται σε ασημένιο φέρετρο στο Μοναστήρι του Αγίου Γεράσμου (ελεύθερη είσοδος) στην κοιλάδα της Ομάλας. Το αυστηρό εξωτερικό του μοναστηριού έρχεται σε αντίθεση με τις φιλικές μοναχές και το ζεστό εσωτερικό του με τις επιβλητικές χρυσές τοιχογραφίες. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Orealios Gaea, το οινοποιείο του Συνεταιρισμού Ρομπόλα, του οποίου τα 300 μέλη συγκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος της ρομπόλας στον κόσμο. Σταματήστε για μια γευστική δοκιμή (από 12 € για έξι κρασιά) που περιλαμβάνει μια ποικιλία από τοπικά τυριά και το τελευταίο Robola Amorosa, ένα λευκό κρασί με γεύση μαρμελάδας που παράγει. Η βεράντα έχει θέα στον παστέλ θόλο του μοναστηριού προς τα βόρεια και στο όρος Αίνος προς τα νότια, προσφέροντας ένα ταιριαστό τελικό πανόραμα.

Πηγή: New York Times

Διαβάστε επίσης