Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

Στη νοτιοανατολική άκρη του Αιγαίου, πολύ κοντά στη Ρόδο, βρίσκεται η Σύμη, ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά νησιά των Δωδεκανήσων, που ξεπροβάλλει, σαν ζωγραφιά, στα γαλανά νερά του πελάγους.

Το φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, που περιβάλλει το νησί, οι παραδοσιακοί νησιωτικοί του οικισμοί και οι καταπληκτικές παραλίες, που ξεπροβάλλουν κατά μήκος της δαντελωτής ακτογραμμής μετατρέπουν τη Σύμη σε κορυφαία επιλογή για ένα ταξίδι γεμάτο αρχοντιά και στυλ.

Η Χώρα της Σύμης, με τα πανέμορφα νεοκλασικά αρχοντικά της σκαρφαλωμένα, κυριολεκτικά, στα πέτρινα βράχια, που την περιβάλλουν, μαγνητίζει τον επισκέπτη.

Το γραφικό λιμάνι του Γιαλού, με τα αγκυροβολημένα σκάφη στα ήσυχα νερά του υποδέχεται, φιλόξενα, τον καθένα, όσο πετρόκτιστα σοκάκια και σκαλιά, (Καλή Στράτα), οδηγούν στην άνω πόλη της Χώρας, εκεί όπου η πανδαισία των χρωμάτων συνθέτει ένα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο από καλαίσθητα και κομψά αρχοντικά, που, μέχρι σήμερα, αντανακλούν την ένδοξη ιστορική και ναυτική παράδοση της Σύμης.

Η Σύμη αποτελεί μαγνήτη για όσους αναζητούν την ηρεμία Unsplash

Στο υψηλότερο σημείο της Χώρας, τα απομεινάρια του κάστρου των Ιωαννιτών Ιπποτών δεσπόζουν επιβλητικά, φιλοξενώντας στο εσωτερικό τους τον ναό της Παναγιάς του Κάστρου, όσο το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό μουσείο του νησιού αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της ιστορικης και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου

Μαγνήτης η ιερά μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη

Σημείο αναφοράς προσκυνηματικής κατάνυξης και σεβασμού γίνεται η ιερά μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ, του Πανορμίτη, με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες και την θαυματουργή εικόνα εντός του, ενώ οι εξορμήσεις προς τις φανταστικές παραλίες του νησιού, Άγιος Νικόλαος, Νανού, Νος, Πέδι και Μαραθούντα, μεταξύ άλλων, με τα κρυστάλλινα νερά και τις χρυσές τους αμμουδιές, θα προσφέρουν ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής.

Η ιερά μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη Unsplash

Τέλος, μια επίσκεψη με καραβάκι στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Δυσάλωνα, των τιρκουάζ νερών και των ψηλών βράχων, που την πλαισιώνουν, θα οδηγήσει όλες τις αισθήσεις στο αποκορύφωμά τους και θα επιβεβαιώσει πως η Σύμη είναι, πραγματικά, ο επίγειος παράδεισος του Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης