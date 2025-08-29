Πρίγκιπος: Ένα ρομαντικό καταφύγιο μια «ανάσα» από την Κωνσταντινούπολη

Σε απόσταση αναπνοής από τη βοή της Κωνσταντινούπολης, η Πρίγκιπος (Büyükada) προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία καθώς αποτελεί ένα νησί χωρίς αυτοκίνητα, γεμάτο αρχοντικά, δρόμους γεμάτους άνθη αλλά και πλούσια ιστορία. Το μεγαλύτερο από τα Πριγκιποννήσια αποτελεί ιδανική απόδραση για μονοήμερη εκδρομή ή ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο.

Η πρόσβαση στην Πρίγκιπο είναι εξαιρετικά εύκολη. Καθημερινά, πλοία και φέρι μποτ αναχωρούν από διάφορες αποβάθρες της Κωνσταντινούπολης, τόσο από την ευρωπαϊκή πλευρά (Kabataş, Eminönü, Beşiktaş), όσο και από την ασιατική (Kadıköy, Bostancı). Η διαδρομή διαρκεί από 1 έως 1,5 ώρα, ανάλογα με το σημείο αναχώρησης και τον τύπο του πλοίου.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Πριγκίπου είναι η πλήρης απουσία αυτοκινήτων. Η μετακίνηση γίνεται με ποδήλατο, ηλεκτρικά mini bus ή... τα πόδια! Αυτή η ιδιαιτερότητα δίνει στο νησί μια ξεχωριστή, ήσυχη και νοσταλγική αίσθηση, ιδανική για περιπάτους ανάμεσα σε παραδοσιακά ξύλινα σπίτια και στενά γεμάτα ανθισμένες μπουκαμβίλιες και λεβάντες.

Παράλληλα, στο λιμάνι και στα πλακόστρωτα δρομάκια του νησιού υπάρχουν πολλές επιλογές για φαγητό, από παραδοσιακά τουρκικά πιάτα, μέχρι φρέσκο ψάρι και μεζέδες με θέα στη θάλασσα. Μια must επιλογή είναι οι τοπικές λιχουδιές όπως το παγωτό με μαστίχα και το παραδοσιακό su böreği.