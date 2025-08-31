Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025

Σταθερές εδώ και χρόνια οι πρώτες χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης

Newsbomb

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025

Άνθρωποι περπατούν στη μαύρη παραλία στο Vik της Ισλανδίας, κοντά στο ηφαίστειο Katla

AP
TRAVEL
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, η ειρήνη εξακολουθεί να παραμένει σπάνιο αγαθό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI) του 2025, ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος. Πολλές χώρες απαντούν με αυξημένη στρατιωτικοποίηση.

Ωστόσο, παρά αυτές τις ζοφερές στατιστικές, ορισμένα έθνη συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Το GPI, που παράγεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 δείκτες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας όπως η τρομοκρατία και η ανθρωποκτονία.

Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή του δείκτη είναι εξαιρετικά συνεπείς για σχεδόν δύο δεκαετίες, δείχνοντας τη σταθερότητα που μπορούν να φέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα.

Ισλανδία

Στην πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει το πιο ειρηνικό έθνος στον κόσμο, οδηγώντας και στους τρεις τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Κατέγραψε μάλιστα βελτίωση 2% φέτος, διευρύνοντας το χάσμα από τη δεύτερη χώρα της λίστας.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Άνθρωποι παρακολουθούν έναν καταρράκτη κοντά στο Vik της Ισλανδίας

ΑΡ

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις στα τέλη του 20ου αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη στο προσκήνιο. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της από έτος σε έτος και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις.

Τοποθετήθηκε επίσης στο top 10 για την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλές αντιλήψεις για το έγκλημα και τη βία.

Στην παγκόσμια σκηνή, η χώρα διατηρεί μια στρατιωτική ουδετερότητα (η οποία την εμποδίζει να είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, μία από τις μόλις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ένταξη) και μια προτίμηση για τη χρήση της διπλωματίας για την επίλυση συγκρούσεων. Στο εσωτερικό, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των τοπίων και των πολιτιστικών χώρων της και διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Γυναίκα διασχίζει τα σύνορα από την Ιρλανδία, πάνω από μια γέφυρα και στην πόλη Clady, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την ανατολή του ηλίου

AP

Νέα Ζηλανδία

Φέτος, η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας στην τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στις λιγότερες διαδηλώσεις και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτικό έθνος στον Ειρηνικό, η γεωγραφία της Νέας Ζηλανδίας της παρέχει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά οι εσωτερικές πολιτικές της παρέχουν επίσης στους κατοίκους μια αίσθηση ειρήνης. «Οι νόμοι περί όπλων της Νέας Ζηλανδίας είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, γεγονός που συμβάλλει απόλυτα στην αίσθηση ασφάλειας», δήλωσε ο Mischa Mannix-Opie, διευθυντής εμπειρίας πελατών στην εταιρεία μετεγκατάστασης Greener Pastures. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά περπατούν στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι αυτοκινητιστές θα σταματήσουν για να βοηθήσουν εάν ένα όχημα χαλάσει στην άκρη του δρόμου.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Ένα ζευγάρι περπατά τη νύχτα με τον Sky Tower ορατό στο βάθος στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας

AP

Αυστρία

Η Αυστρία έπεσε μία θέση φέτος, φτάνοντας στην τέταρτη, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται ψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά επιβεβλημένη πολιτική ουδετερότητας, εμποδίζοντάς την να ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να εστιάσει την προσοχή και τους πόρους της στο εσωτερικό.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μια άμαξα περνά από το μουσείο Albertina στη Βιέννη της Αυστρίας

AP

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας τη θέση της στο νούμερο έξι, η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης είναι η μόνη ασιατική χώρα στο top 10 (η Ιαπωνία και η Μαλαισία έρχονται στο 12 και 13, αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα ψηλά για την ασφάλεια και την προστασία, ακόμη και διατηρώντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο, ξεπερνώντας μόνο τη Βόρεια Κορέα και το Κατάρ.

Η έλλειψη συνεχιζόμενων συγκρούσεων και εσωτερικής ασφάλειας οδηγούν σε μια ισχυρή αίσθηση ασφάλειας για τους περισσότερους κατοίκους.

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Τουρίστες περπατούν μπροστά από την κεντρική επιχειρηματική περιοχή κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος στη Σιγκαπούρη

AP

Οι 10 κορυφαίες χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2025

1. Ισλανδία

2. Ιρλανδία

3. Νέα Ζηλανδία

4. Αυστρία

5. Ελβετία

6. Σιγκαπούρη

7. Πορτογαλία

8. Δανία

9. Σλοβενία

10. Φινλανδία

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR 1-0: Ο Πιερό σκόραρε μετά από 6 μήνες - Δείτε το γκολ!

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία ημέρα καλοκαιριού και οι παράλιες «πλημμύρισαν» από κόσμο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε από γυναίκα πάνω από 200.000 ευρώ

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Με Καλάμπρια και Λαφόν η ενδεκάδα του Βιτόρια

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Επιστροφή στο Μιλγουόκι για τον Θανάση- «Μένει και ο Γιάννης στους Μπακς»

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

20:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» - Η μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλάντιμιρ Πούτιν

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα από πλοίο μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης - Βίντεο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

20:26TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό με τη σωτήρια τεχνική «Heimlich» - Δείτε βίντεο

20:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Ισπανία κυριάρχησε κόντρα στην Κύπρο, το Ισραήλ σόκαρε την Γαλλία

20:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάλος στο US Open: Ο εκατομμυριούχος CEO που έκλεψε καπέλο από παιδί - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

19:59WHAT THE FACT

Πού πηγαίνουν όλες οι κάλτσες; Τα 7 μυστήρια των πλυντηρίων

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

19:36LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα από πλοίο μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης - Βίντεο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

19:59WHAT THE FACT

Πού πηγαίνουν όλες οι κάλτσες; Τα 7 μυστήρια των πλυντηρίων

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό με τη σωτήρια τεχνική «Heimlich» - Δείτε βίντεο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ