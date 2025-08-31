Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025

Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, η ειρήνη εξακολουθεί να παραμένει σπάνιο αγαθό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI) του 2025, ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος. Πολλές χώρες απαντούν με αυξημένη στρατιωτικοποίηση.

Ωστόσο, παρά αυτές τις ζοφερές στατιστικές, ορισμένα έθνη συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Το GPI, που παράγεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 δείκτες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας όπως η τρομοκρατία και η ανθρωποκτονία.

Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή του δείκτη είναι εξαιρετικά συνεπείς για σχεδόν δύο δεκαετίες, δείχνοντας τη σταθερότητα που μπορούν να φέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα.

Ισλανδία

Στην πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει το πιο ειρηνικό έθνος στον κόσμο, οδηγώντας και στους τρεις τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Κατέγραψε μάλιστα βελτίωση 2% φέτος, διευρύνοντας το χάσμα από τη δεύτερη χώρα της λίστας.

Άνθρωποι παρακολουθούν έναν καταρράκτη κοντά στο Vik της Ισλανδίας ΑΡ

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις στα τέλη του 20ου αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη στο προσκήνιο. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της από έτος σε έτος και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις.

Τοποθετήθηκε επίσης στο top 10 για την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλές αντιλήψεις για το έγκλημα και τη βία.

Στην παγκόσμια σκηνή, η χώρα διατηρεί μια στρατιωτική ουδετερότητα (η οποία την εμποδίζει να είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, μία από τις μόλις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ένταξη) και μια προτίμηση για τη χρήση της διπλωματίας για την επίλυση συγκρούσεων. Στο εσωτερικό, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των τοπίων και των πολιτιστικών χώρων της και διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι.

Γυναίκα διασχίζει τα σύνορα από την Ιρλανδία, πάνω από μια γέφυρα και στην πόλη Clady, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την ανατολή του ηλίου AP

Νέα Ζηλανδία

Φέτος, η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας στην τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στις λιγότερες διαδηλώσεις και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτικό έθνος στον Ειρηνικό, η γεωγραφία της Νέας Ζηλανδίας της παρέχει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά οι εσωτερικές πολιτικές της παρέχουν επίσης στους κατοίκους μια αίσθηση ειρήνης. «Οι νόμοι περί όπλων της Νέας Ζηλανδίας είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, γεγονός που συμβάλλει απόλυτα στην αίσθηση ασφάλειας», δήλωσε ο Mischa Mannix-Opie, διευθυντής εμπειρίας πελατών στην εταιρεία μετεγκατάστασης Greener Pastures. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά περπατούν στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι αυτοκινητιστές θα σταματήσουν για να βοηθήσουν εάν ένα όχημα χαλάσει στην άκρη του δρόμου.

Ένα ζευγάρι περπατά τη νύχτα με τον Sky Tower ορατό στο βάθος στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας AP

Αυστρία

Η Αυστρία έπεσε μία θέση φέτος, φτάνοντας στην τέταρτη, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται ψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά επιβεβλημένη πολιτική ουδετερότητας, εμποδίζοντάς την να ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να εστιάσει την προσοχή και τους πόρους της στο εσωτερικό.

Μια άμαξα περνά από το μουσείο Albertina στη Βιέννη της Αυστρίας AP

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας τη θέση της στο νούμερο έξι, η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης είναι η μόνη ασιατική χώρα στο top 10 (η Ιαπωνία και η Μαλαισία έρχονται στο 12 και 13, αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα ψηλά για την ασφάλεια και την προστασία, ακόμη και διατηρώντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο, ξεπερνώντας μόνο τη Βόρεια Κορέα και το Κατάρ.

Η έλλειψη συνεχιζόμενων συγκρούσεων και εσωτερικής ασφάλειας οδηγούν σε μια ισχυρή αίσθηση ασφάλειας για τους περισσότερους κατοίκους.

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων.

Τουρίστες περπατούν μπροστά από την κεντρική επιχειρηματική περιοχή κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος στη Σιγκαπούρη AP

Οι 10 κορυφαίες χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2025

1. Ισλανδία

2. Ιρλανδία

3. Νέα Ζηλανδία

4. Αυστρία

5. Ελβετία

6. Σιγκαπούρη

7. Πορτογαλία

8. Δανία

9. Σλοβενία

10. Φινλανδία