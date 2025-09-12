Κέρκυρα: Στο top 10 με τους καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ευρώπη

Μαγευτική, καταπράσινη και γεμάτη πολιτιστικούς θησαυρούς, η Κέρκυρα δεν θα μπορούσε παρά να είναι η πρώτη επιλογή ενός ξένου επισκέπτη, κάτι που λαμβάνουν υπ’ όψιν οι εφοπλιστικοί κολοσσοί που διενεργούν ταξίδια σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με έρευνα της «Compare the Market Australia», το νησί βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης και 19ο παγκοσμίως ως ο καλύτερος προορισμός κρουαζιέρας.

Μιλώντας στο ΕΡΤNEWS ο Γιώργο Κουμπενάς, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων ανέφερε ότι φέτος η κρουαζιέρα θα είναι αυξημένη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι.

«Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του τομέα και αυτό δεν περιορίζεται γεωγραφικά, διαχέεται σε όλη την οικονομία που συνδέεται με την τουριστική επιχειρηματικότητα, από τον Πειραιά έως ένα απομακρυσμένο νησί. Η Κέρκυρα υιοθέτησε το σύστημα για την κατοχύρωση θέσεως του πλοίου στο λιμάνι, ότι δηλαδή σε δυο χρόνια αυτή θα είναι εξασφαλισμένη για κάθε κρουαζιερόπλοιο και αυτό σημαίνει ότι έχει οργανωθεί η υποδοχή των επισκεπτών, που θα προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες.», συμπλήρωσε.

«Η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης είναι δεδομένη, αν και πρέπει να επιλυθούν κάποια προβλήματα για να μην δημιουργείται συνωστισμός πλοίων στα λιμάνια. Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός. Ένα από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων ετών είναι η εξάπλωση των κρουαζιερόπλοιων σε πολλούς προορισμούς, με όχι τόσο μεγάλα λιμάνια, όπως η Μονεμβασιά, η Αστυπάλαια, η Μύλος κ.ά. τα οποία μπαίνουν στον χάρτη με μικρότερα κρουαζιερόπλοια, κατάλληλα να δέσουν.», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων.

Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 101 λιμάνια κρουαζιέρας διεθνώς, με βάση επτά βασικούς δείκτες, που λαμβάνουν υπ’ όψιν την εμπειρία των επισκεπτών, τις διαθέσιμες δραστηριότητες, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κ..ά.

