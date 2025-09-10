Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό

Το πανέμορφο «μπαλκόνι» στον Μεσσηνιακό κόλπο

Newsbomb

Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό
TRAVEL
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παραλία της Βέργας απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας και είναι ουσιαστικά η προέκταση της παραλίας Καλαμάτας, μπροστά στον οικισμό της Άνω Βέργας. Είναι βοτσαλωτή με ήσυχα και ζεστά νερά.

Μαζί με την διπλανή παραλία του Αλμυρού, είναι από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Καλαμάτας.

Η Άνω και Κάτω Βέργα

Η Κάτω Βέργα βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα, σε υψόμετρο 211 μέτρων. Έχει υπέροχη θέα προς τον Μεσσηνιακό Κόλπο και έντονη νυχτερινή ζωή. Μαζί με την Άνω Βέργα και την παραλία της Βέργας αποτελούσαν την παλιά επαρχία της Σέλιτσας.

Στην Κάτω Βέργα έγινε από τις 21-24 Ιουνίου του 1826 η «Μάχη της Βέργας». Ήταν η πρώτη ήττα των Τουρκο-Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. Η μετονομασία από Σέλιτσα σε Κάτω Βέργα έγινε το 1956 σε ανάμνηση της ιστορικής μάχης.

Η «Βέργα» ήταν ένα ταμπούρι από ξηρολιθιά μήκους 1000 μέτρων και ύψους 2 μέτρων, με 1000 πολεμότρυπες που από ψηλά έμοιαζε με βέργα, (κλαδί δέντρου). Σήμερα διατηρούνται πολλά τμήματα αυτού του τείχους, το οποίο ξεκινούσε από την Κάτω Βέργα και έφτανε μέχρι την θάλασσα όπου και υπάρχει το μνημείο του Μανιάτη πολεμιστή.

Στην Κάτω Βέργα, ο επισκέπτης μπορεί, επίσης, να δει την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της μάχης.

Παραλία Μικρής Μαντίνειας

Εκεί, που ο Ταΰγετος βουτάει στη θάλασσα φτιάχνοντας μικρούς κολπίσκους πνιγμένους στο πράσινο, βρίσκεται και η πανέμορφη παραλία της Μικρής Μαντίνειας με το λευκό βότσαλο να είναι το σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Μια ανάσα από στην παραλία είναι χτισμένος και ο ομώνυμος οικισμός ο οποίος βρίθει από μπαρ, εστιατόρια και ό,τι άλλο χρειαστείτε.

Η θέα στην πόλη της Καλαμάτας είναι μαγευτική ιδιαίτερα με τα φώτα της νύχτας γιαυτό, αν βρεθείτε στη Μικρή Μαντίνεια για μπάνιο και μείνετε μέχρι αργά, καθήστε σε κάποιο από τα παραθαλάσσια μπαρ και απολαύστε τις αντανακλάσεις.

Φαράγγι Ριντόμου

Ένα φαράγγι πλούσιο σε γεωμορφολογικά στοιχεία. Σε όλο του το μήκος παρατηρούμε πληθώρα γεωλογικών φαινομένων, όπως οι σχεδόν κατακόρυφες πλαγιές του, οι έντονες πτυχώσεις του πετρώματος και τα ρήγματα.

O Παυσανίας το ονομάζει «Χοίρειο Νάπη», δηλαδή «κοιλάδα γουρουνιών». Αρχίζει από τη Νεραϊδοβούνα (2031μ.), διέρχεται κοντά στα χωριά Πηγάδια, Κέντρο Γαϊτσών, Άνω Δολοί, Κάτω Δολοί, και καταλήγει στην ακτή της Σάντοβας στο Μεσσηνιακό κόλπο, δίπλα από τις Κιτριές.

Τα εξαιρετικά καλντερίμια στα Πηγάδια και στα Αλτομιρά αποτελούν φυσική δίοδο προς το φαράγγι, ενώ η πρόσβαση γίνεται και από τις Γαϊτσές ή από την Κοσκάραγα, με το υπέροχο γεφύρι στην παλαιά οδό Καλαμάτας – Κάμπου.

O Πύργος του Ρήγα

Ο Πύργος του Ρήγα απέχει 1 χιλιόμετρο από το Ελαιοχώρι, (Γιάννιτσα) και βρίσκεται κάτω από την Μονή Δήμιοβας, σε απόσταση 70 μέτρων. Αποτέλεσε καταφύγιο των μοναχών κάθε φορά που επολιορκείτο η περιοχή. Ο Πύργος του Ρήγα και η Μονή Δήμιοβας υπέστησαν μεγάλες καταστροφές στον σεισμό της Καλαμάτας, το 1986. Οι ζημιές στην Μονή αποκαταστάθηκαν, ενώ στον Πύργο όχι. Σήμερα, μεγάλο μέρος του Πύργου έχει καταρρεύσει, αλλά τα ερείπιά του είναι ακόμη ορατά σε κάποιο ύψος. Είναι, σχεδόν, τετράγωνος με διαστάσεις πλευράς περί τα 7 μέτρα.

Δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία του Πύργου, όμως, συνδέεται με την Μονή της Δήμιοβας, η οποία κτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Φυσικά, το ενδεχόμενο να κτίστηκε αργότερα από το Μοναστήρι δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς, αφού το μέγεθός του και η διάταξη των ερειπίων του θυμίζει τους πύργους της Δυτικής Μάνης του 17ου και 18ου αιώνα. Παρ’ όλα αυτά, βασιζόμενοι στην παράδοση σχετικά με τον Ρήγα, (ο οποίος ήταν άρχοντας του τιμαρίου που περιλάμβανε τα χωριά Δίκαλο, Μάρμαρα, Αρμίτσα κ.α.), θα πρέπει να αναζητήσουμε την χρονολογία κατασκευής στην περίοδο μεταξύ του 13ου, (με την έναρξη της Φραγκοκρατίας) και 15ου αιώνα, (όταν επικράτησαν οι Τούρκοι). Οπότε η πιο λογική εκδοχή είναι να χαρακτηριστεί ο πύργος Φράγκικος.

Οι θρύλοι και οι παραδόσεις λένε πως ο Ρήγας ήταν ένας πλούσιος άρχοντας που έμενε στην Αρμίτσα. Μετά από μία επίσκεψή του στην Μεθώνη, όπου ζούσε ο αδελφός του, ο Ρήγας ερωτεύτηκε τη νύφη του. Αυτή, βλέποντας ότι ο Ρήγας θα έφευγε από την Μεθώνη, του ετοίμασε φαγητό για τον δρόμο. Το φαγητό, όμως, ήταν δηλητηριασμένο και, έτσι, ο Ρήγας δεν έφτασε ποτέ στον πύργο του. Ξεψύχησε στην κορυφή ενός μικρού λόφου, κάτω από μία ελιά που υπάρχει ακόμη και σήμερα και είναι γνωστή ως η «ελιά του Ρήγα». Λέγεται, μάλιστα, πως το βουητό στο φαράγγι της Γιάννιτσας δεν είναι τίποτα άλλο από τις κραυγές του φαρμακωμένου Ρήγα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική οδός

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:52LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: «Όταν διετέλεσα υπουργός Πολιτισμού δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές»

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά σε επεισοδιακό ματς

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ - Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι

18:42ΚΟΣΜΟΣ

H Κούβα ξανά στο σκοτάδι - Νέο μπλακάουτ μετά από κατάρρευση δικτύου

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Διασώζουμε την ιστορική Οικία Αναργύρου στις Σπέτσες»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 15 άτομα για ρευματοκλοπή

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης με τη σύγκρουση μηχανών - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

18:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Προπόνηση χωρίς Όσμαν για την Τουρκία

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

17:57LIFESTYLE

Ο Χρήστος Φερεντίνος έρχεται με το τηλεπαιχνίδι - φαινόμενο

17:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Helleniq Energy: Υποβολή προσφοράς μαζί με την Chevron για την έρευνα υδρογονανθράκων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έτσι αθωώθηκαν οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ