Ποιος προορισμός προηγείται;

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

28η Οκτωβρίου: Στο «κόκκινο» η πληρότητα των καταλυμάτων για το τριήμερο
Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου προσελκύει μεγάλο αριθμό εκδρομέων, ανεβάζοντας σημαντικά την τουριστική κίνηση. Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, η Φλώρινα αναδεικνύεται πρώτη στις προτιμήσεις, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν επαφή με τη φύση, τα βουνά και τις λίμνες της περιοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμες κρατήσεων, όπως αναφέρει το Voria.gr, η πληρότητα στην περιοχή για το διάστημα 25 έως 28 Οκτωβρίου φτάνει το 98%, με τη διαθεσιμότητα στο κέντρο της πόλης να περιορίζεται πλέον μόνο σε πεντάστερο ξενοδοχείο, όπου η διανυκτέρευση κοστίζει περίπου 240 ευρώ.

Όσοι σκοπεύουν να επισκεφθούν την περιοχή και δεν έχουν ήδη φροντίσει για τη διαμονή τους, καλούνται να αναζητήσουν καταλύματα εκτός πόλης, σε αποστάσεις αρκετών χιλιομέτρων, όπου οι τιμές κυμαίνονται από 70 έως 200 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Αυξημένες πληρότητες καταγράφονται και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, αναμεσά τους το Νυμφαίο, οι Πρέσπες, ο Άγιος Παντελεήμονας και το Αμύνταιο. Προορισμοί που παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με την πληρότητα να αγγίζει οριακά επίπεδα.

Η Λίμνη Πλαστήρα και τα Ζαγοροχώρια σημειώνουν 100% πληρότητα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο των «σταθερών επιλογών» του φθινοπωρινού τουρισμού.

Παρά την υψηλή ζήτηση ωστόσο ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να προσφέρουν διαθέσιμα καταλύματα. Η Έδεσσα αγγίζει το 86% σε πληρότητα, με τις διαθέσιμες επιλογές να εντοπίζονται κυρίως σε Airbnb καταλύματα. Οι τιμές κυμαίνονται από 50 έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Στο Μέτσοβο η πληρότητα βρίσκεται στο 85%, με διαμονή από 180 ευρώ σε παραδοσιακούς ξενώνες και έως 450 ευρώ σε πολυτελή ξενοδοχεία ή βίλες.

Ταυτόχρονα στον Παλιό Άγιο Αθανάσιο διατηρείται σημαντικό απόθεμα ξενώνων, με πληρότητα στο 60%. Οι τιμές ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 400 ευρώ για βίλες.

Μια καλή επιλογή για τους εκδρομείς που δεν έχουν οργανώσει ακόμα την απόδραση τους για το τριήμερο, η Καστοριά είναι μία καλή επιλογή. Η πόλη διαθέτει ακόμη διαθεσιμότητα, κυρίως σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τιμές μεταξύ 100 και 200 ευρώ. Οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για να καλυφθούν τα εναπομείναντα διαθέσιμα δωμάτια.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη, γεγονός που επιτρέπει σε αρκετούς εργαζόμενους να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για μια τετραήμερη απόδραση από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Για τους Θεσσαλονικείς, το τριήμερο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς γιορτάζουν και την 26η Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης. Αν και φέτος πέφτει Κυριακή, πολλοί επιλέγουν να συνδυάσουν τις δύο γιορτές και να αξιοποιήσουν το σαββατοκύριακο για μικρές εξορμήσεις.

